Un gardien de but mexicain, connu pour ses performances avec le Standard de Liège, partage son expérience de jouer avec la sélection nationale et de participer à six Coupes du monde. Il évoque les sacrifices et les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif, ainsi que la chaleur et l'hospitalité des supporters mexicains lors des événements sportifs.

L'ancien gardien de but du Standard de Liège, notamment, joue avec la sélection mexicaine depuis 2005, l'année de ses débuts, et il a participé à la Coupe du monde 2006.

Enfant, on rêve de vivre une telle expérience : participer à une Coupe du Monde, ne serait-ce qu'une fois. Six Coupes du Monde, ça paraît facile, mais c'est tout un parcours. Beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Dans ce club très fermé des six Coupes du Monde, il y a notamment Messi et Cristiano Ronaldo.

Évidemment, je ne me compare pas à ces deux-là. Ils sont d'un autre monde. Bien sûr, le fait que la Coupe du monde se déroule dans mon pays, au Mexique, m'a encore plus motivé à atteindre cet objectif, à battre ce record. Les supporters mexicains sont incroyables.

Et quand les gens viennent chez nous et ressentent la chaleur des Mexicains, ils vivent une Coupe du monde unique, ils ressentent cette hospitalité si particulière, ce sentiment d'être 'mi casa es tu casa' (ma maison est ta maison). Au Mexique, nous avons la chance d'avoir accueilli trois Coupes du monde sur notre sol. Peu de pays peuvent en dire autant.

De Mexico 70, nous gardons le souvenir de Pelé, de ce moment où nous avons soulevé la Coupe du monde ici, au stade Azteca. Et de Mexico 86, nous gardons le souvenir de MaradonaMême en ayant déjà vécu cinq fois l'événement, le moment reste particulier, d'autant que cette fois sera la dernière : Cette Coupe du monde de la FIFA est ma dernière.

Je sais que ce sont mes derniers instants avec l'équipe nationale, alors je savoure pleinement ce que je vis sur le terrain. Alors je me réveille, je suis reconnaissant, je souris et j'en profite





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