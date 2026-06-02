Six personnes tuées dans un incident familial en I'Iowa

Un homme armé a abattu six personnes avant de se donner la mort dans l’État américain de l’Iowa, rapportent des médias américains. Les victimes seraient des membres de la famille du tireur, âgé de 52 ans, mais leur identité n’a pas encore été communiquée. Elles ont été abattues à différents endroits de la ville. La police indique que l’incident pourrait trouver son origine dans « un différend d’ordre familial ». Après la fusillade, le tireur aurait pris la fuite, avant d’être retrouvé par la police le long de la rive. Alors que les agents tentaient de dialoguer avec lui, il se serait donné la mort. Le chef de la police Anthony Kies a évoqué un « acte malveillant ». Selon des médias locaux, des enfants figureraient parmi les victimes.

Un homme armé a abattu six personnes avant de se donner la mort dans l’État américain de l’ Iowa , rapportent des médias américains. Les faits se sont produits lundi, peu après midi, dans la ville de Muscatine, située sur les rives du Mississippi, dans l’est de l’État.

Toutes les victimes seraient des membres de la famille du tireur, âgé de 52 ans, mais leur identité n’a pas encore été communiquée. Elles ont été abattues à différents endroits de la ville. La police indique que l’incident pourrait trouver son origine dans « un différend d’ordre familial ». Après la fusillade, le tireur aurait pris la fuite, avant d’être retrouvé par la police le long de la rive.

Alors que les agents tentaient de dialoguer avec lui, il se serait donné la mort. Le chef de la police Anthony Kies a évoqué un « acte malveillant ». Selon des médias locaux, des enfants figureraient parmi les victimes





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