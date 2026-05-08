Sixième étape Vuelta Feminina - Anna van der Breggen remporte la victoire, Lotte Kopecky menace en haute montagne

Avec une inclinaison qui atteint jusqu'à 27%, la sixième étape de la Vuelta Femina s'est déroulée sur le fameux col de Les Praeres. La victoire s'est finalement adjugée à Anna van der Breggen, une coéquipière de Kopecky chez SD-Worx, qui a su résister au rythme soutenu de la Spaniardne Paula Blasi. La Néerlandaise devient ainsi la nouvelle classée zabieuse en haut du tableau.

Avec son arrivée au sommet du redoutable col de Les Praeres, dont les pentes atteignent jusqu'à 27%, la sixième étape de la Vuelta Femenina promettait une belle bagarre ce vendredi.

Mais aussi une grande menace sur le maillot rouge de Lotte Kopecky, moins à l'aise en haute montagne. Prédictions qui se sont confirmées, Anna van der Breggen s'adjugeant la victoire, le maillot rouge et le maillot à pois. L'Espagnole Paula Blasi a terminé deuxième à 8 secondes, la Française Marion Bunel troisième à 29 secondes. L'ascension finale, de première catégorie, a progressivement essoré le groupe de tête.

Citées parmi les favorites à la victoire finale, Pauline Ferrand-Prévot et Katarzyna Niewiadoma ont lâché prise à près de trois kilomètres du sommet. Friande des ascensions longues et usantes, Anna van der Breggen s'est isolée en tête malgré la résistance de l'impressionnante Paula Blasi, 23 ans, qui vit à domicile son premier Grand Tour. La Néerlandaise, coéquipière de Kopecky chez SD-Worx, n'a jamais été migraité





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