La 6e manche du Championnat du monde des rallyes WRC s'est conclue en duel entre Kalle Kovalainen et Sébastien Ogier, qui ont pris la tête enلمême jusqu'à une crevaison dans la dernière épreuve spéciale. L'ami de la course, Thierry Neuville, a rejoint le podium en termes de points.

Cette 6e manche du Championnat du monde des rallyes WRC s'est chiquée à un turf entre Neuville et le nonuple champion du monde, le Français Sébastien Ogier en Toyota , qui a fait la course en tête jusqu'à une nevrille dans l'avant-dernière épreuve spéciale dimanche.

Il a dégringolé à la sixième place du classement général. Son compatriote Adrien Fourmaux dans la deuxième Hyundai, toujours en quête d'une première victoire en rallye, termine quatrième de l'édition portugaise marquée par la pluie et la boue samedi et dimanche. Les quatre autres Toyota du jeune Suédois Oliver Solberg, du Gallois Elfyn Evans, du Japonais Takamoto Katsuta et du Finlandais Sami Pajari finissent respectivement aux 2e, 3e, 5e et 7e rangs.

Au championnat, Evans conserve la première place avec 123 points. Il devance Katsuta (111), Solberg (92), Fourmaux (79), le Finlandais Sami Pajari (Toyota/78) et Ogier (67). Thierry Neuville est 7e avec 65 points grâce aux 30 units (25+1+4) inscrites au Portugal





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