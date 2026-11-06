Skeyes : la CSC et le SLFP appellent à ne pas agir spontanément

Les syndicats CSC et SLFP refusent de signer les accords sociaux du contrôleur aérien Skeyes, dont un projet de tour de contrôle numérique pour les aéroports wallons.

Les syndicats CSC et SLFP, qui représentent une partie du personnel du contrôleur aérien Skeyes, appellent leurs collègues à ne pas mener d'actions spontanées. Ils ont refusé de signer les accords sociaux validés vendredi, dont un accord sur la transition vers une tour de contrôle numérique pour les aéroports wallons.

Le représentant syndical Lennert Mervilde, du VSOA (SLFP), a fait part de cette position à l'agence Belga. Les deux organisations concernées sont la CSC, rattachée à l'ACV, et le SLFP, rattaché au VSOA.

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Un accord de médiation rejeté par la base chez Skeyes

Un accord avait pourtant été trouvé lors d'une procédure de médiation réunissant les trois syndicats présents chez Skeyes. Il portait sur la transition vers la tour de contrôle numérique destinée aux aéroports wallons, dont le site de Namur est mentionné dans les échanges.

Lennert Mervilde estime que l'accord paraissait solide au moment de sa conclusion. Il a toutefois été rejeté par l'ensemble de la base, selon ses propres termes. Il reconnaît que les représentants syndicaux ont commis une erreur d'appréciation sur ce point.

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Le syndicat socialiste ACOD CGSP a, de son côté, signé les deux accords sociaux au sein de la commission paritaire. Cette signature suffit à les valider, même si la CSC et le SLFP ne les ont pas signés.

Des positions syndicales qui divergent sur la suite

La CSC et le SLFP ne contestent pas la validité juridique des accords signés par l'ACOD CGSP. Leur refus porte sur le contenu de l'accord de transition et sur le rejet exprimé par leur base.

En appelant à l'absence d'actions spontanées, Lennert Mervilde demande donc que les désaccords restent encadrés par les canaux de négociation existants. Le message vise à éviter que des mouvements non coordonnés ne se développent au sein de Skeyes.

Le texte source ne détaille pas les arguments précis de la base contre l'accord de médiation. Il ne précise pas non plus les positions de la direction de Skeyes sur ce dossier.

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Conséquences pour les aéroports wallons et le personnel

Le blocage concerne directement la modernisation des contrôles aériens dans les aéroports wallons. Le passage à une tour de contrôle numérique dépend d'un cadre social accepté par le personnel, que la base vient de rejeter.

Pour le personnel de Skeyes, la signature de l'ACOD CGSP valide les accords, mais le désaccord syndical reste ouvert. Les prochaines étapes du dossier ne sont pas précisées dans le texte source, et aucune nouvelle date de négociation n'est mentionnée.