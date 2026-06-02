Skeyes suspend ses opérations aéronautiques dans les aéroports belges

Skeyes a été contraint de suspendre ses opérations aéronautiques dans les aéroports belges et dans l'espace aérien contrôlé par l'entreprise, en raison d'un mouvement de grogne des contrôleurs aériens. La direction et les syndicats avaient réuni plus tôt dans la journée pour discuter des mesures de transition, des conditions de travail et des mesures d'accompagnement.

Skeyes est contraint de suspendre ses opérations aéronautiques dans les aéroports belges et dans l'espace aérien contrôlé par l'entreprise. Cette décision a été prise mardi soir, après que plusieurs employés des tours de contrôle des aéroports de Liège et de Charleroi ont interrompu les opérations de gestion du trafic aérien.

La direction et les syndicats avaient réuni plus tôt dans la journée pour discuter des mesures de transition, des conditions de travail et des mesures d'accompagnement. Le préaccord a déjà été accepté par la plus grande organisation syndicale, qui représente la majorité des contrôleurs aériens, et transmis au comité paritaire. Ce mouvement de grogne a donc contraint le gestionnaire du trafic aérien à suspendre le trafic dans la nuit.

Un porte-parole de Brussel Airport a confirmé l'action de protestation des contrôleurs aériens dans toute la Belgique. Il a indiqué que deux vols à l'arrivée seraient déviés vers d'autres aéroports. Les activités cargo sont également impactées mais le porte-parole n'était pas en mesure de quantifier l'impact du mouvement de grève. Nous regrettons bien sûr l'impact de cette action sur les passagers ainsi que nos partenaires et mettons tout en œuvre pour les tenir informés le plus régulièrement possible.

Le service de communication de l'aéroport de Charleroi n'était pas joignable dans la nuit, mais l'horaire mis à jour sur le site permet de constater des perturbations importantes : sur la quarantaine de vols programmés au départ de Charleroi entre 6 et 11 h du matin, une quinzaine sont annoncés 'annulés' et 7 vols d'avions qui devaient atterrir à Charleroi aujourd'hui sont aussi annulés. La direction de Skeyes présente ses excuses aux passagers, aux membres du personnel des aéroports et aux compagnies aériennes pour les désagréments occasionnés.

Le centre de contrôle numérique de Namur doit être opérationnel dans les prochains mois pour assurer la gestion du trafic des avions au décollage et à l'atterrissage, ainsi que de tous les mouvements au sol, à Charleroi et à Liège





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