La snowboardeuse belge Sky Remans décroche son premier podium en Coupe du monde de Big Air avec 178 points. Retour sur une performance historique.

Sky Remans poursuit sa progression fulgurante dans le milieu du snowboard de haut niveau en décrochant une place d'honneur majeure lors de la dernière étape de la Coupe du monde. La snowboardeuse belge, qui avait effectué ses débuts remarqués sur le circuit international lors de l'hiver dernier, prouve qu'elle est désormais une compétitrice de premier plan. Cette nouvelle réalisation confirme son statut de diamant brut au sein de la discipline.

Une progression vers le podium et les Jeux

Le cheminement de Sky Remans vers ce premier podium en Coupe du monde est le fruit d'une saison de confirmation remarquable. La jeune athlète avait précédemment obtenu son ticket pour les Jeux Olympiques en terminant à la vingt-septième place en Big Air et à la trente-deuxième position en slopestyle lors des qualifications. Elle avait ensuite remporté le titre mondial junior, démontrant un potentiel énorme avant de viser les sommets mondiaux.

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Une performance technique détaillée

La finale a opposé les dix meilleures snowboardeuses issues des qualifications disputées la veille, jeudi. Sky Remans a totalisé un score cumulé de 178,00 points après deux tentatives réussies. Son premier run lui a valu 84,00 points, la plaçant temporairement à la troisième position. Elle a ensuite amélioré sa marque avec un score de 85,50 points lors de sa deuxième tentative, lui permettant de gravir un rang supplémentaire sur le tableau d'affichage final.

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Des rivaux internationaux en course

La concurrence lors de cette épreuve était rude, mais la Belgite a su résister à la pression pour sécuriser sa place sur le podium final. L'Américaine a complété le trio de tête avec un score total de 153 points. Jusqu'à présent, le meilleur résultat de Sky Remans sur le circuit international était une cinquième place obtenue en slopestyle, ce qui rend cette troisième place en Big Air encore plus significative pour sa carrière.

Cap vers Pékin et la suite du calendrier

La Coupe du monde ne s'arrêtera pas ici pour les compétitrices. L'épreuve se poursuivra les 4 et 5 décembre à Pékin, avec une nouvelle épreuve de Big Air au programme. Cette étape chinoise offrira à Sky Remans l'opportunité de consolider sa forme et de continuer à marquer des points précieux pour le classement général, tout en préparant les échéances suivantes de la saison internationale.