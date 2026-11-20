La démolition des maisons à Menen avance grâce aux Leieschiften. Nouvelle église et quartier De Barakken bénéficieront des travaux prévus pour 2027.

Les travaux de démolition d'une rangée de maisons situées dans la Rijselstraat à Menen sont dorénavant en pleine expansion. Cette opération majeure s'inscrit dans le cadre plus vaste des Leieschiften, un projet d'envergure visant à élargir et approfondir le cours de la rivière Lys.

Mise en œuvre du projet fluvial

L'extension du lit de la rivière nécessitera la construction d'un nouvel pont traversant la Lys pour relier les quartiers. Les procédures d'expropriation ont été menées à bien dès 2018, avec une extension du périmètre d'expropriation réalisée trois ans plus tard pour couvrir l'ensemble des besoins. Toutes les propriétés vacantes sur le site sont actuellement démolies pour libérer l'espace nécessaire aux chantiers.

Also read Anderlecht : rénovation sociale et nouvelle occupation immobilière par la Fondation ProRenovassistance

Retards judiciaires et perspectives locales

Malgré l'avancée du chantier, les travaux de démolition ont connu un retard considérable de près de deux ans en raison de procédures judiciaires complexes. Malgré ces obstacles, le conseiller communal Mieke Syssauw, représentant du parti VOOR 8930 en charge de l'environnement et des Leieschiften, se montre optimiste. Elle indique que les plans deviennent enfin concrets et que les résidents peuvent désormais espérer une nouvelle et belle cité.

Advertisement

Calendrier et impacts économiques

La gestion des travaux sera confiée à l'organisme Vlaamse Waterweg, qui devrait lancer l'exécution effective des Leieschiften au milieu de l'année 2027. Le conseiller estime que ces opérations dureront environ quatre ans. L'objectif principal est de stimuler économiquement et socialement le quartier historique De Barakken, offrant ainsi une nouvelle vitalité à cette zone urbaine spécifique.