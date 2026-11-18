La SNCB annule la fermeture de ses 555 gares belges pour éviter la perte de voyageurs. Une nouvelle gare ouvrira à Braine-Alliance pour maintenir l'offre de transport.

La Société Nationale des Chemins de Fer Belges ( SNCB) a officiellement entériné la décision de maintenir ouvertes l'intégralité de son réseau ferroviaire. L'opérateur public confirme ainsi qu'aucune des 555 gares situées sur le territoire national ne sera fermée à l'horizon proche. Cette décision prend en compte la faible portée des économies réalisées et le risque majeur de perdre des milliers de voyageurs quotidiens.

Stratégie de maintenance du réseau national

La direction de la SNCB a pris la mesure des conséquences financières et sociales qu'aurait provoqué une réduction drastique de l'offre. Fermer des sites jugés peu fréquentés aurait entraîné des pertes de trafic trop importantes pour être compensées par les gains budgétaires escomptés. L'entreprise privilégie donc la fidélisation de sa clientèle existante plutôt que des coupes budgétaires jugées trop brutales par l'opérateur.

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Les experts du transport estiment que la fermeture de petites gares aurait un effet boomerang immédiat. Les usagers se tourneraient vers la voiture individuelle, alourdissant ainsi la congestion routière et diminuant les revenus futurs liés aux abonnements et aux titres de transport. La SNCB a donc choisi une voie plus prudente pour assurer la pérennité de ses services sur tout le territoire.

Inauguration de la nouvelle gare de Braine-Alliance

Pour contrer les critiques sur le manque d'investissement, la SNCB annonce l'inauguration d'une nouvelle gare à Braine-Alliance. Ce projet infrastructurel vise à répondre aux besoins croissants des habitants de la commune et de ses environs. Cette ouverture démontre la volonté de l'entreprise d'élargir son réseau plutôt que de le restreindre.

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Braine-Alliance est identifié comme un pôle de développement important pour la région wallonne. L'ajout de cette nouvelle étape permet de désengorger les lignes existantes et d'améliorer la connectivité avec Bruxelles et les grandes villes environnantes. Les travaux ont été calibrés pour minimiser les perturbations tout en offrant une infrastructure moderne aux usagers.

Impacts sur le marché locatif et la fraude

Dans un contexte économique tendu, d'autres enjeux sectoriels émergent. Le marché locatif fait face à une hausse significative de la fraude, avec une détection de candidats malhonnêtes pour chaque bien proposé. Cette situation complique l'accès au logement pour les ménages les plus vulnérables et nécessite une vigilance accrue des bailleurs sociaux et privés.

Parallèlement, la vie politique belge reste agitée. Le gouvernement De Wever traverse une phase de tensions internes, notamment avec des prises de position vives entre Vincent Van Peteghem et Frank Vandenbroucke. Ces affrontements illustrent les fractures au sein de la coalition au pouvoir, créant un climat d'incertitude pour les projets législatifs en cours.

Les événements sociaux continuent également de marquer l'actualité. Des travailleurs d'UPS ont bloqué le site de Herstal, menaçant directement la période du Black Friday. Cette action enGrève soulève des questions sur la logistique et la distribution à l'approche des fêtes de fin d'année, montrant l'interdépendance des secteurs industriels et commerciaux en Belgique.