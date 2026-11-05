SNCB lance Student Flex Trips pour remplacer le Student Multi dès novembre

La SNCB remplace le Student Multi par le Student Flex Trips le 17 novembre. Cette nouvelle offre offre 8 trajets mensuels ou 60 annuels aux étudiants de moins de 26 ans.

La Société nationale des chemins de fer belges a officiellement annoncé le lancement du Student Flex Trips, une nouvelle formule d'abonnement spécifiquement conçue pour répondre aux besoins de mobilité des étudiants. Cette initiative majeure prendra effet le 17 novembre prochain, marquant la fin progressive de l'actuel Student Multi pour les nouvelles souscriptions. La décision vise à moderniser l'offre de transport pour une cible démographique précise.

Nouvelles conditions pour les étudiants de moins de 26 ans

Le Student Flex Trips s'adresse exclusivement aux étudiants de moins de 26 ans inscrits dans un programme d'études ou de formation reconnu. L'objectif central de cette nouveauté est d'offrir une flexibilité accrue pour les déplacements quotidiens. Les trajets couverts incluent désormais les aller-retours entre le domicile, le kot, le lieu de stage ou l'établissement d'enseignement. Cette adaptation répond directement à l'évolution des habitudes de vie des jeunes actifs.

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Pour obtenir ce tarif préférentiel, les voyageurs âgés de 18 à 25 ans doivent impérativement fournir une attestation officielle. Cette documentation doit émaner de l'établissement d'enseignement ou du lieu de stage pour vérifier l'éligibilité du demandeur. Ce contrôle administratif est une condition sine qua non pour bénéficier de la réduction accordée par l'entreprise ferroviaire publique.

Mécanisme de calcul des trajets et flexibilité

La structure de l'abonnement diffère considérablement de l'ancien système en vigueur. Le Student Flex Trips permet d'effectuer huit trajets simples sur une période d'un mois avec la formule mensuelle. Pour les utilisateurs réguliers, la formule annuelle offre une capacité de 60 trajets simples sur douze mois. Cette modélisation permet une utilisation libre dans un sens ou dans l'autre.

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L'abonnement est valide entre deux gares déterminies par l'utilisateur. Une de ces deux stations doit impérativement desservir le lieu d'études ou de stage de l'étudiant. Cette contrainte géographique assure que le titre reste dédié aux besoins professionnels et académiques. La polyvalence des trajets simplifie la logistique des étudiants mobiles entre plusieurs sites.

Impact financier et réduction de quatre-vingts pour cent

Le coût de l'abonnement est directement proportionnel à la distance totale entre les deux destinations choisies. Une réduction massive de 80 par rapport à l'abonnement domicile-travail standard sera appliquée automatiquement. Ce niveau de tarification positionne l'offre comme une solution économique majeure pour le pouvoir d'achat étudiant. Le prix final dépendra exclusivement du kilométrage couvert par le trajet.

Un exemple concret illustre cette tarification progressive pour un jeune parcourant 42 km entre son domicile et son kot. Avec la formule mensuelle, le coût s'établit à 1,60 euro par trajet. Avec la formule annuelle, le prix descend à 1,52 euro par trajet. Cette différence de quelques centimes incite à l'engagement sur le long terme pour les utilisateurs fréquents.

Fin du Student Multi et outils de simulation

Dès le 17 novembre, le Student Multi ne sera plus proposé pour de nouveaux achats. Cette date marque une rupture définitive avec l'ancien modèle de tarification statique. La Société nationale des chemins de fer belges met à disposition un simulateur en ligne pour accompagner les usagers. Cet outil numérique aide les étudiants à identifier la formule la plus adaptée à leurs habitudes de déplacement.

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L'introduction de ce nouveau produit s'inscrit dans une stratégie d'adaptation aux réalités contemporaines. Les déplacements entre le domicile et le lieu d'études ont évolué ces dernières années. De nombreux étudiants rejoignent leur kot chaque semaine ou suivent une formation sur plusieurs sites. La flexibilité devient une exigence essentielle pour ce public spécifique.