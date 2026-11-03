SNCB : Plainte après hack d'écran train message gouvernement

La SNCB porte plainte contre un individu ayant piraté les écrans d'un train à Charleroi le 1er novembre pour diffuser un message politique, risquant une amende de 300 euros.

La Société Nationale des Chemins de fer Belges ( SNCB) a confirmé qu'une personne mal intentionnée a contourné les dispositifs de sécurité pour modifier l' affichage dynamique à l'intérieur d'un train circulant vers Charleroi. Cet incident s'est produit le dimanche 1er novembre et a provoqué la diffusion inattendue d'un message à caractère politique pendant une durée de dix minutes.

Piratage technique écran infraction grave

L'événement a été signalé à la compagnie par une voyageuse nommée Lea, qui nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous pour décrire son expérience troublante. En observant les écrans au-dessus des portes du wagon, elle a constaté que le texte habituel indiquant les arrêts intermédiaires et la destination terminus avait été remplacé par une inscription contestataire vis-à-vis du pouvoir en place. Cette intervention technique non autorisée a perturbé la circulation normale de l'information pour les passagers présents à bord de la rame.

Also read Charleroi bat Seraing 4-2 : Le Zèbre reprend du terrain en championnat

Réponse officielle porte-parole de la SNCB

Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB, a fourni des précisions sur la mécanique de cet incident et sur la réaction immédiate du personnel. Il a expliqué que ces écrans sont normalement gérés de manière automatisée par les équipes de l'info-voyageurs de la société. Malgré le dispositif de sécurité existant, l'individu a réussi à encoder le message. L'accompagnateur de train a ensuite effacé l'affichage intrus, rétablissant ainsi l'information de voyage standard pour la suite du trajet.

Advertisement

Sanction pénale catégorie 4 infraction

La SNCB a annoncé son intention de déposer plainte officielle auprès des autorités compétentes afin d'identifier et de sanctionner l'auteur de cette intrusion. Vincent Bayer a souligné que cette personne s'expose à une lourde amende de catégorie 4, une classification réservée aux infractions les plus graves liées à la police des chemins de fer. Le montant initial de cette amende est fixé à 300 euros pour une première infraction, ce qui constitue une sanction significative pour ce type de délit.

Impact communication confiance usagers

Cet incident met en lumière la vulnérabilité des systèmes d'affichage numérique dans les transports en commun et la nécessité de renforcer la protection des données de bord. La diffusion d'un message personnel ou politique sur un support de service public soulève des questions importantes sur la sécurité informatique et le respect des règles de circulation de l'information. La SNCB tient à rassurer ses usagers sur sa capacité à gérer ce type de perturbation et à protéger l'intégrité de ses services quotidiens face aux actes de vandalisme numérique.