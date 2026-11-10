Société belge constate hausse alarmante des troubles mentaux chez les jeunes

Une enquête de Sciensano révèle qu'en 2023-24, 25 % des jeunes bruxellois et wallons ont des troubles anxieux ou dépressifs, doublant la prévalence sur la dernière décennie.

Selon les derniers résultats de l'enquête de santé 2023‑2024 menée par Sciensano, le pourcentage de jeunes bruxellois et wallons vérifiant des critères de troubles anxieux ou dépressifs a atteint 25 %, soit un double par rapport à 2004. Les professionnels de santé, dont la pédopsychiatre Sophie Maes, traduisent cette recrudescence en un véritable défi de santé publique.

Prévalence croissante des troubles mentaux chez les adolescents et jeunes adultes

L'étude tranversale de Sciensano situe le groupe d'âge 15‑24 ans comme le segment le plus touché, représentant 11 % de la population totale. Ce chiffre monte à 17 % en 2018 puis à 25 % en 2023‑24, soulignant une accélération depuis la pandémie de COVID‑19. La même source indique que les troubles alimentaires, tels que l'anorexie et la boulimie, ont également passé de 9,5 % en 2013 à 17 % en 2023‑24 dans ces régions.

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En Wallonie et à Bruxelles, ces données donnent la nouvelle inquiétante qu'un jeune sur quatre souffre d'un trouble anxieux ou dépressif. Le consensus des experts, dont Lydia Gisle de l'Institut belge de santé, confirme que la santé mentale des jeunes a commencé à décliner avant la crise sanitaire, puis s'est aggravée sous l'effet des confinements et ne s'est pas remise depuis.

Rôle du climat et de la citoyenneté dans la résilience des jeunes

La pédopsychiatre Bru‑Stars, Sophie Maes, souligne que la participation à des mouvements de militance pour le climat a agi comme un levier de résilience. Son expérience indique que, lorsqu'ils s'engagent dans des revendications, les adolescents sentent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils animent leur propre avenir, ce qui buffer l'impression d'impuissance.

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Le psychologue clinicienne Fabienne Glowacz, professeure à la Faculté de Psychologie de l'Université de Liège, observe également que l'acte de manifester procure un sentiment d'appartenance et de contrôle, réduisant la dépression liée à la moindre perception de pouvoir.

Impact des crises multiples sur la santé mentale des jeunes

Les chercheurs relient l'augmentation des troubles aux multiples crises post‑COVID‑19. Le GIEC alerte pour une dégradation continue des conditions de vie, tandis que la guerre en Ukraine, la crise énergétique et le conflit israélo‑palestinien créent un climat d'incertitude pour les générations futures. Sophie Maes explique que les jeunes, obligés de se projeter dix, quinze voire vingt ans à l'avance, perçoivent l'horizon comme " déprimant " dès qu'ils constatent l'effondrement de la planète.

Cette anxiété intergénérationnelle se reflète dans l'augmentation des troubles psychiques liés à l'environnement : troubles dépressifs, problèmes alimentaires, et parfois l'irritabilité chronique. Les politiques publiques doivent donc intégrer des mesures de prévention ciblées, comme le renforcement de la santé mentale scolaire et l'accès à des programmes de résilience fondés sur l'engagement civique.

Prochaines étapes pour la santé mentale des jeunes en Belgique

Face à ces chiffres alarmants, Sciensano prévoit de poursuivre la surveillance annuelle et d'élargir l'étude à d'autres régions afin de disposer de données comparatives détaillées. Les autorités de santé mentale, représentées par Bru‑Stars et les institutions universitaires, ont annoncé la création d'un consortium dédié à la réduction des troubles anxieux et dépressifs chez les 15‑24 ans, avec des objectifs de réduction de 5 % d'ici cinq ans.

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Ces initiatives comprendront l'élaboration de programmes de soutien aux familles, la mise à disposition de plateformes numériques d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que l'augmentation du financement des structures d'accueil pour les jeunes à risque. Le suivi continu des indicateurs de santé mentale permettra d'ajuster les politiques en temps réel, afin de répondre efficacement aux crises environnementales et sociales qui pèsent une pression accrue sur la prochaine génération.