Söderqvist s'impose avec brio sur le Tour de Hongrie

Le jeune Suédois de l'équipe Lidl-Trek a remporté la 47e édition du Tour de Hongrie malgré un suspense insoutenable lors de l'ultime étape.

Le Tour de Hongrie, dans sa 47e édition, s'est achevé sur une note de suspense et de détermination. Cette compétition, classée en catégorie 2. Pro, a vu le sacre du jeune prodige suédois Söderqvist , représentant de l'équipe Lidl-Trek .

À seulement 22 ans, le coureur a su faire preuve d'une maturité impressionnante pour s'imposer au classement général, marquant ainsi son cinquième succès au niveau professionnel. Il termine la course avec une avance confortable de 40 secondes sur le Français Benoît Cosnefroy, engagé avec l'équipe UAE Team Emirates-XRG, et de 48 secondes devant l'Australien Luka Plapp de la formation Jayco AlUla.

Cette victoire vient récompenser une régularité exemplaire tout au long de l'épreuve, bien que le dénouement ait été loin d'être simple. La cinquième et ultime étape, longue de 147,1 kilomètres et reliant Balatonalmadi à Veszprem, a été le théâtre de moments de haute tension. Dès le départ, un groupe d'attaquants composé de sept coureurs a tenté de s'échapper. Parmi eux, les Belges Siebe Deweirdt de Flanders-Baloise et Gerben Kuypers de Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw ont mené la résistance.

Leur effort a été remarquable, mais la machine du peloton, orchestrée par les équipes des sprinters, a fini par reprendre le dessus à seulement 23 kilomètres de la ligne d'arrivée. C'est à ce moment précis que la course a basculé dans une phase critique pour le leader du classement général. Benoît Cosnefroy, déterminé à renverser la situation, a lancé une offensive sérieuse, soutenu par ses coéquipiers Vegard Stake Laengen et Adria Pericas.

Dans le chaos de l'attaque, Söderqvist a été victime d'une chute spectaculaire mais sans gravité, après avoir heurté la roue arrière de Pericas. Cet incident est survenu alors que Luka Plapp, troisième au général, lançait à son tour une accélération fulgurante. Accompagné de Martin Svrcek et Krists Neilands, Plapp a réussi à creuser un écart significatif, possédant encore 25 secondes d'avance sur le groupe lorsqu'il ne restait que 10 kilomètres à parcourir.

Le maillot jaune suédois se trouvait alors dans une position extrêmement précaire, obligé de fournir un effort colossal pour limiter la casse. L'intensité est montée d'un cran dans les derniers instants de la course. Söderqvist a dû puiser dans toutes ses réserves pour combler son retard et empêcher Plapp de s'emparer de la victoire finale.

Grâce à un courage exemplaire et une gestion millimétrée de son effort, il a réussi à réduire l'écart à néant dans les 500 derniers mètres, juste avant l'entrée dans la zone de sprint final. Ce retour au peloton a ouvert la voie aux sprinters, permettant au leader de l'équipe Soudal-Quick Step de s'imposer.

Ce coureur, déjà vainqueur des première et troisième étapes, a ainsi porté son palmarès à 71 victoires professionnelles, devançant Alexis Renard de Cofidis et Fernando Gaviria de Caja Rural-Seguros RGA. En analysant cette performance, on s'aperçoit que Söderqvist a su gérer la pression psychologique d'une chute en fin de course, un test mental redoutable pour un coureur de son jeune âge. Il succède ainsi à l'Équatorien Harold Martin Lopez, précédent vainqueur de cette prestigieuse course magyare.

Cette victoire consolide sa position comme l'un des espoirs les plus prometteurs du cyclisme mondial. Le Tour de Hongrie aura ainsi offert un spectacle total, mêlant stratégie d'équipe, chutes dramatiques et sprints explosifs, confirmant une fois de plus que rien n'est joué jusqu'à la ligne d'arrivée. L'endurance et la force mentale du Suédois resteront le point fort de cette 47e édition, laissant un goût d'inachevé aux poursuivants français et australiens





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tour De Hongrie Söderqvist Cyclisme Lidl-Trek Veszprem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le retour du patron : Jonas Vingegaard sort du lot et s’offre la 7ème étape du GiroJonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) a, comme attendu, remporté vendredi la première arrivée au sommet du Tour d’Italie 2026. Mais, l’écart avec son premier poursuivant Felix Gall (Decathlon CMA CGM) est resté limité. Vingegaard ne s’en est pas montré surpris dans son interview flash.

Read more »

Jannik Sinner devance Medvedev aux Internationaux d'Italie, prend sa revanche contre l'an dernier et est le premier Italien depuis cinquante ans à réussir une série de cinq titres de suiteLe Transalpin de 24 ans s'est imposé contre Medvedev aux Internationaux d'Italie en remportant sa 28e victoire de rang sur le circuit ATP, devenant ainsi le premier non-suédois à s'imposer dans ce tournoi en 46 ans et s'attaquant à la cote de la maison pour décrocher son 29e titre, son 10e en Masters 1000.

Read more »

Tour d'Italie: Narvaez remporte deuxième victoire étape en soloEquatorien Jhonatan Narvaez a remporté la 9e étape du Tour d'Italie en solo en s'échappant avec trois coureurs à plus de 70 km du but et se montrant le plus fort de l'échappée. Narvaez a signé la 17e victoire de sa carrière et la 32e victoire de la saison pour l'équipe UAE Emirates-XRG de Tadej Pogacar.

Read more »

Jeune de 17 ans sans permis à la tête d’un accident mortel en BelgiqueUn adolescent de 17 ans conduisait illégalement un véhicule avec quatre camarades à bord lorsqu’il a percuté un arbre, écrasant la partie avant de la voiture. Le conducteur, non titulaire du permis, a perdu le contrôle et a provoqué la mort d’un passager de 16 ans, les trois autres restant dans un état critique. Les premières investigations pointent une vitesse excessive comme cause principale. Ce drame illustre la recrudescence des jeunes conduisant sans autorisation en Belgique, soulevant des questions de responsabilité civile et de sensibilisation des parents.

Read more »