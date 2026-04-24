Sofiane Pamart : Du Conservatoire au Stade de France, un Pianiste qui Brise les Codes

Le pianiste Sofiane Pamart, formé à la tradition classique, se distingue par sa volonté de rendre la musique classique accessible à un public plus large, à travers des collaborations audacieuses et une exploration artistique immersive.

Sofiane Pamart , pianiste virtuose formé au conservatoire et lauréat d'une médaille d'or, incarne une dualité artistique fascinante. Il revendique un profond attachement à la tradition classique tout en cherchant activement à repousser ses limites et à la rendre plus accessible.

Cette exigence, à la fois rigoureuse et ouverte, est le fil conducteur de son œuvre. Pamart considère que l'élégance et la noblesse du piano doivent être préservées, mais il insiste sur la nécessité de démocratiser cet instrument, de créer des ponts vers un public plus large, en particulier celui d'où il vient. Pour lui, la popularité est un terme porteur de sens, ancré dans ses racines lilloises, un héritage personnel et géographique auquel il reste profondément attaché.

Il exprime régulièrement son manque de Lille et son intention de continuer à y retourner tant que sa mère y réside. La musique de Sofiane Pamart est avant tout une expression émotionnelle brute et sincère. Il décrit le piano comme un miroir de l'âme, capable de refléter fidèlement les états intérieurs, sans filtre. Cette authenticité lui permet de toucher un public de plus en plus vaste, dépassant les frontières traditionnelles de la musique classique.

Cette volonté de décloisonnement se traduit également par des collaborations audacieuses et variées. Il a travaillé avec des rappeurs comme Scylla, cherchant à créer un dialogue entre différents univers musicaux et à intégrer le piano dans de nouvelles esthétiques. Il souligne que Scylla a été l'un des premiers artistes à le considérer comme un collaborateur à part entière, au même titre qu'un chanteur, aboutissant à la création de deux albums en commun.

Ses collaborations ne s'arrêtent pas là, s'étendant à des personnalités inattendues comme le pilote Charles Leclerc, illustrant sa volonté d'explorer des rencontres créatives significatives. Il évoque également avec émotion sa collaboration avec Arno, un moment marquant de sa carrière, qui lui a apporté une grande confiance et la responsabilité d'un album précieux.

Un tournant majeur dans la carrière de Sofiane Pamart est survenu il y a moins de deux ans, avec sa performance lors de la cérémonie des Jeux Olympiques de 2024 aux côtés de Juliette Armanet. Cet événement lui a offert une visibilité internationale accrue, lui permettant de rencontrer d'autres artistes de renom. Cette reconnaissance nourrit son ambition grandissante.

Après avoir conquis des salles prestigieuses comme Bercy et l'Opéra Garnier, il s'apprête à investir le Stade de France en 2027, devenant ainsi le premier pianiste à se produire seul sur cette scène emblématique. Il considère cela comme un symbole fort de sa volonté de rendre le piano accessible au plus grand nombre. Parallèlement, il poursuit son exploration artistique avec son nouvel album, 'Movie', conçu comme une œuvre immersive à la frontière entre la musique et le cinéma.

Il invite l'auditeur à écouter cet album comme s'il regardait un film, créant une expérience sensorielle complète. Pour la première fois, il collabore avec des artistes internationaux tels que Nelly Furtado et J Balvin, qu'il considère comme des acteurs dans le 'film de ses rêves'. Cette approche s'inscrit dans son lien étroit avec le cinéma, puisqu'il compose parfois en regardant des films muets, afin de capturer leur essence et de la retranscrire à sa manière





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