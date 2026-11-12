Sofie Claerhout recrutee au UZ Louvain pour ses recherches ADN sur les冷案件

Sofie Claerhout poursuit son travail sur les affaires non résolues grâce à un poste au UZ Louvain, sauvegardant ses recherches pionnières en génétique.

L'annonce de l'embauche de Sofie Claerhout par l'Université Ziekenhuis (UZ) Louvain marque un tournant décisif pour la recherche forensic en Belgique. Cette décision met définitivement fin aux incertitudes qui entouraient la poursuite de ses travaux pionniers sur les affaires criminelles non résolues. L'experte génétique, originaire de Courtrai, a officiellement obtenu un poste stable qui lui permet de maintenir et d'optimiser ses méthodes innovantes. Ce recrutement intervient après une période critique où le financement de ses projets était menacé.

La Méthode CSY et l'Identification Familiale

Cette méthode, qualifiée d'extraction de chromosome Y, repose sur l'analyse génétique spécifique aux hommes pour identifier les parentés lointaines. Le chromosome Y est transmis de père en fils presque sans modification, permettant de tracer des lignées familiales sur plusieurs générations. Lorsque des traces ADN masculines sont relevées sur une scène de crime, la police peut demander des tests à des hommes d'une région donnée. Un match partiel indique une relation familiale, offrant aux enquêteurs une piste ciblée pour retrouver le véritable auteur grâce à l'arbre généalogique.

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Le processus scientifique implique une collaboration étroite entre les experts en génétique et les forces de l'ordre pour affiner les recherches. Contrairement aux correspondances ADN directes qui identifient un individu unique, cette approche ouvre la voie à des investigations plus larges. La Belgique a longtemps restreint l'utilisation de ces techniques, privilégiant uniquement les matches identiques. Cette restriction légale a empêché l'essor de cette approche qui s'est pourtant avérée particulièrement efficace dans d'autres juridictions européennes.

Enjeux Financiers et Positions des Acteurs

Les débats autour de cette méthode soulignent les défis persistants dans l'allocation des ressources scientifiques publiques en matière de génétique. Sofie Claerhout a dû faire face à une concurrence féroce pour obtenir des subsides auprès du Fonds de la Recherche Scientifique (FWO) et du gouvernement. Les domaines comme la recherche contre le cancer et la maladie d'Alzheimer reçoivent prioritairement l'attention des bailleurs de fonds institutionnels. Cette hiérarchie des priorités financières a souvent relégué les projets sur les affaires froides au second plan, créant un gouffre dans le budget dédié.

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Les juges d'instruction reconnaissent l'utilité réelle de ces investigations génétiques mais se heurtent à des contraintes budgétaires strictes au sein du ministère de la Justice. Ces limites financières obligent les magistrats à abandonner certaines pistes qui sont systématiquement les affaires classées sans suite. Cette situation a longtemps privé la justice belge d'un outil puissant, alors que les victimes et leurs proches espéraient désespérément des avancées concrètes. La rareté des fonds publics a donc freiné l'adoption généralisée de ces méthodes avancées par les enquêteurs locaux.

Impact Concret et Prochaines Étapes

L'intégration de Sofie Claerhout au sein du laboratoire de l'UZ Louvain garantit la pérennité de ses compétences techniques et de ses acquis scientifiques. Elle exercera principalement en tant qu'experte forensique, ce qui lui permet de traduire ses recherches théoriques en applications pratiques immédiates. Cette combinaison unique de poste stable et d'expertise spécialisée offrira une plus-value significative pour l'institution hospitalière universitaire. Elle pourra ainsi améliorer continuellement ses méthodes tout en les déployant dans des dossiers concrets gérés par les services judiciaires.

Les résultats tangibles de cette approche sont déjà visibles au-delà des frontières, comme en Pays-Bas où des enquêtes ont été résolues en huit mois seulement. En Belgique, plus de 700 hommes ont déjà proposé leurs échantillons génétiques pour tenter d'élucider la disparition d'Ingrid Caecaert. Cette affaire vieille de plus de trente ans illustre l'attente légitime des familles de victimes face à ces technologies émergentes. La stabilité professionnelle acquise permet maintenant de concentrer les efforts sur le perfectionnement de ces outils pour le futur.