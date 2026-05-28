Sol Gabetta ressuscite Lise Cristiani, violoncelliste pionnière du XIXe siècle

La violoncelliste Sol Gabetta se plonge dans l'histoire fascinante de Lise Cristiani, une musicienne oubliée du XIXe siècle, et lui consacre un album et une tournée. Elle doit relever le défi d'apprendre en un temps record un répertoire exigeant après une découverte inattendue sur la date de naissance de Cristiani. L'épopée de Lise Cristiani, élevée par ses grands-parents, introduite dans les salons parisiens, et devenue une virtuose qui bravait les conventions, est retracée. Son invention de cacher ses jambes sous une robe longue pour jouer du violoncelle, son son unique et sa volonté d'amener la musique aux confins du monde ouvrent une réflexion sur l'identité et le courage. Elle meurt en 1853 lors d'une expédition lointaine avec son Stradivarius. Sol Gabetta voit en elle une figure de l'audace et de la dépassement de soi.

La violoncelliste Sol Gabetta découvre le parcours hors norme de Lise Cristiani , une pionnière du violoncelle du XIXe siècle, et décide de lui consacrer un album et une tournée .

Au départ, Sol pense que Lise est née en 1827, ce qui lui laisse plusieurs années pour préparer un répertoire solide. Mais une découverte bouleverse ses plans : les archives mentionnent en réalité une naissance en 1825. Elle doit alors travailler à un rythme effréné pour maîtriser un répertoire exigeant et en grande partie inédit en un temps record. Lise Cristiani, d'origine italienne, est élevée par ses grands-parents à Paris.

Son grand-père, Nicolas-Alexandre Barbier, peintre et professeur de dessin des fils de Louis-Philippe, reconnaît son talent musical et l'introduit dans les salons parisiens. À vingt ans, elle donne son premier concert soliste sous le nom de Lise Cristiani et connaît un succès immédiat. Elle intrigue le public par sa présence sur scène : une femme qui cache ses jambes sous une robe longue et s'impose dans un milieu masculin.

On souligne la qualité unique de son son, à la fois spécial et touchant, et son courage extraordinaire : elle parcourt des régions reculées pour porter la musique là où elle n'a jamais été entendue. Sa tournée la mène jusqu'en Russie, puis plus loin encore, accompagnée de son Stradivarius recouvert d'une simple peau. Cette aventure la conduit à la mort : le 14 octobre 1853, elle décède des conséquites de ses longs voyages.

Pour Sol Gabetta, Lise Cristiani incarnait une quête d'identité et une volonté d'aller au-delà des limites. L'article mentionne également que jouer avec un instrument entre les jambes était mal vu pour une femme à l'époque, soulignant le caractère révolutionnaire de son art





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lise Cristiani Sol Gabetta Violoncelle Pionnière Xixe Siècle Musique Classique Virtuose Stradivarius Tournée Répertoire Archives Éducation Musicale Genre Conventions Sociales Identité

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marguerite de la Rocque et son destin au XVIe siècleLe film retrace l'histoire d'une jeune aristocrate, Marguerite de la Rocque, qui accompagne son oncle vice-roi du Canada pendant une expédition de conquête. Pendant la traversée, elle est par un membre de l'équipage et tombe enceinte. Lorsque sa grossesse est découverte, son oncle la répudie et elle est abandonnée sur une île déserte. Malgré les obstacles, Marguerite réussit à y vivre et à donner naissance à un fils. Le réalisateur Micha Wald explore le portrait d'une femme libre et s'érige contre les diktats du patriarcat, offrant une dimension romanesque à ce film de survie au féminin.

Read more »

Le chaos de l’opposition risque d’encourager Erdogan à anticiper les électionsDimanche, la police anti-émeutes a fait irruption au siège du Parti républicain du peuple (CHP) à Ankara, la plus...

Read more »

Réouverture du Palais royal de Bruxelles au public du 3 juillet au 16 aoûtLe Palais royal de Bruxelles rouvre ses portes après trois ans de travaux de rénovation. Les visiteurs peuvent découvrir l'édifice, résidence administrative du Roi, avec quatre expositions temporaires. Billets à 10 euros pour les plus de 13 ans, gratuit pour les moins de 13 ans. Réservations à partir du 1er juin.

Read more »

Des bureaux et du logement à la place du chancre de l’ancienne église Saint-Symphorien à Jambes ?Cela fait 17 ans que le dossier revient de temps à autre sur la table du collège puis du conseil communal : l’église...

Read more »

Les vinsous bleus et les vinsous communs se rétablissent lentementLes vinsous bleus et communs, les plus grands mammifères marins, sont de nouveau plus fréquemment observés le long de la côte de Namibie et d'Afrique du Sud. Les deux espèces ont été menacées d'extinction par l'homme au cours du siècle dernier.

Read more »

Enquête sur les actes de résistance et de vandalisme lors de l'occupation du rectorat de l'UGent par des militants pro-palestiniensLe parquet de Flandre orientale a ouvert une enquête sur les actes de résistance et de vandalisme commis par des militants pro-palestiniens lors de l'occupation du rectorat de l'Université de Gand. La police a dû intervenir en force pour évacuer le bâtiment, procédant à 42 arrestations. Deux policiers et plusieurs manifestants ont été blessés. La rectrice Petra De Sutter a estimé que les limites du protestation non-violente avaient été dépassées. Les militants, qui avaient tagué les façades, se sont opposés à leur identification par la police, formant une chaîne humaine au sol. L'évacuation a donné lieu à des heurts et à des protestations de sympathisants dans la rue. Les militants dénoncent quant à eux un usage disproportionné de la force par les policiers.

Read more »