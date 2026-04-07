Solayman Laqdim : Protéger les jeunes sur les réseaux sociaux tout en valorisant le positif

Solayman Laqdim plaide pour une utilisation responsable du numérique, protégeant les jeunes des dangers tout en reconnaissant les aspects positifs. Il appelle les plateformes à assumer leur responsabilité en créant des environnements sûrs.

Solayman Laqdim est conscient des dangers potentiels auxquels les jeunes sont exposés sur les réseaux sociaux . Il milite activement pour la protection des mineurs en ligne. Cependant, il reconnaît également l'existence d'aspects positifs et bénéfiques inhérents à l'utilisation du numérique . Il met en avant l'importance d'une approche équilibrée, soulignant la nécessité de tirer parti des opportunités offertes tout en luttant contre les menaces.

Sa position s'articule autour de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, un texte fondamental qui, selon lui, trouve une nouvelle dimension grâce aux outils numériques. Le numérique, loin d'être un simple outil, devient un moyen de concrétiser les droits des enfants. Il favorise la participation active, l'expression libre et l'accès à l'information, éléments cruciaux pour le développement et l'épanouissement des jeunes. Laqdim plaide pour une utilisation constructive du numérique, encourageant l'exploitation de ses avantages tout en condamnant fermement les pratiques néfastes et les dangers qu'il peut engendrer.\La responsabilité première de garantir un environnement en ligne sûr et adapté aux enfants incombe aux plateformes numériques elles-mêmes. C'est la conviction profonde de Solayman Laqdim. Il insiste sur le fait que ces plateformes disposent des ressources nécessaires pour assumer pleinement cette responsabilité. Elles bénéficient de moyens financiers importants, ce qui leur permet d'investir dans la sécurité et la modération des contenus. De plus, elles ont accès à des équipes d'experts capables de concevoir et de mettre en œuvre des mesures de protection efficaces. Laqdim réclame donc une action concrète et soutenue de la part des plateformes. Il appelle à un renforcement significatif des mécanismes de filtrage, afin de détecter et de bloquer les contenus inappropriés et dangereux. Il exige également la création d'environnements numériques spécifiquement conçus pour les enfants, des espaces sécurisés dès leur conception. L'objectif est de prévenir les risques liés à l'exposition à des contenus préjudiciables, tels que la violence, la haine, le harcèlement ou encore la pédophilie.\Au cœur de la démarche de Solayman Laqdim, on retrouve une volonté de concilier les avantages indéniables du numérique avec la nécessité absolue de protéger les enfants. Il appelle à une approche pragmatique, qui reconnaît les opportunités d'apprentissage, d'expression et de connexion offertes par les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne, tout en restant vigilant face aux dangers. Son message s'adresse aussi bien aux jeunes utilisateurs, qu'il encourage à adopter des comportements responsables et éclairés, qu'aux plateformes, auxquelles il demande d'assumer leurs responsabilités et de prendre des mesures concrètes pour garantir la sécurité des enfants. Il insiste sur l'importance de l'éducation, de la sensibilisation et de la collaboration entre les différents acteurs : les parents, les éducateurs, les autorités publiques et les plateformes elles-mêmes. La protection de l'enfance en ligne est un enjeu majeur, qui exige une action collective et coordonnée pour créer un environnement numérique plus sûr et plus respectueux des droits des enfants





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