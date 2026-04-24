Soldat américain accusé de fraude après avoir parié sur la chute de Maduro

Un soldat américain a été inculpé pour avoir utilisé des informations confidentielles afin de parier sur la chute du président vénézuélien Nicolás Maduro, empochant plus de 400 000 dollars.

Un soldat américain, Gannon Ken Van Dyke, a été formellement accusé de fraude par le ministère de la Justice des États-Unis , suite à des soupçons de gains illégaux s'élevant à plus de 400 000 dollars.

Ces gains proviendraient de paris conclus sur la potentielle destitution du président vénézuélien Nicolás Maduro. L'affaire, révélée jeudi, met en lumière une violation grave des règles de sécurité et de l'éthique militaire.

Van Dyke, âgé de 38 ans et stationné à la base de Fort Bragg en Caroline du Nord, est accusé d'avoir exploité des informations confidentielles et classifiées auxquelles il avait accès en raison de son rôle dans la planification d'une opération secrète visant à capturer Maduro et à l'extrader vers les États-Unis. L'utilisation de ces informations à des fins personnelles et lucratives constitue le cœur de l'accusation.

L'enquête a révélé que, dès le début du mois de décembre, Van Dyke a effectué une série de 13 paris sur le site de prédiction Polymarket. Ces paris étaient spécifiquement axés sur la probabilité d'une intervention militaire américaine au Venezuela ou sur la chute du régime de Maduro. Le soldat a misé un total d'environ 33 000 dollars, démontrant une confiance significative dans ses prédictions, qui étaient basées sur les informations privilégiées dont il disposait.

Le ministère de la Justice a précisé que Van Dyke avait activement participé à la planification et à l'exécution de l'opération visant Maduro, lui conférant un accès direct à des détails sensibles et non divulgués au public. Cette position lui a permis de prendre des décisions éclairées en matière de paris, lui assurant un avantage déloyal sur les autres utilisateurs de Polymarket.

Le succès de ses paris a abouti à un profit substantiel d'environ 409 881 dollars, un montant qui a attiré l'attention des autorités et déclenché l'enquête. L'affaire soulève des questions importantes sur la sécurité des informations classifiées et la nécessité de renforcer les contrôles pour prévenir de telles violations à l'avenir.

La confiance du public dans l'intégrité des forces armées est également mise à l'épreuve par cette affaire, qui met en évidence la tentation de profiter de sa position pour un gain personnel. Les accusations portées contre Van Dyke sont multiples et graves. Il est notamment poursuivi pour « utilisation illicite d'informations gouvernementales confidentielles à des fins personnelles », un chef d'accusation qui implique une violation délibérée de la confiance publique et une exploitation abusive de sa position.

Il est également accusé de « vol d’informations gouvernementales », de fraude électronique et de transaction monétaire illégale. Ces accusations, combinées, pourraient entraîner une peine de prison de plusieurs dizaines d'années. Todd Blanche, le ministre de la Justice par intérim, a souligné la gravité de la situation, affirmant que les militaires ont accès à des informations hautement sensibles et qu'il leur est strictement interdit de les utiliser à des fins lucratives.

Cette affaire sert d'avertissement à tous ceux qui pourraient être tentés de violer les règles et de compromettre la sécurité nationale. De plus, l'affaire rappelle les préoccupations croissantes concernant les sites de prédiction en ligne comme Polymarket et Kalshi, qui ont déjà été critiqués pour leur rôle potentiel dans la diffusion de spéculations et de paris liés à des événements géopolitiques sensibles, notamment le conflit au Moyen-Orient.

Les autorités envisagent de renforcer la réglementation de ces plateformes afin de prévenir de futures manipulations et de protéger l'intégrité des marchés financiers et de l'information





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