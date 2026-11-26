Le chancelier Friedrich Merz annonce la fin prématurée du sommet de Bruxelles pour se concentrer sur le désaccord majeur concernant la réduction du budget européen 2028-2034.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé jeudi soir que le sommet européen de Bruxelles prendrait fin plus tôt que prévu. Les dirigeants des vingt-sept États membres de l'Union européenne ne se réuniront pas ce vendredi pour une deuxième journée de discussions, comme cela avait été initialement envisagé. Cette décision intervient alors que les négociations autour du futur cadre financier pluriannuel de l'Union restent particulièrement tendues.

Un désaccord majeur sur la réduction budgétaire

La question centrale des discussions porte sur le montant de l'enveloppe budgétaire qui financera les politiques européennes entre 2028 et 2034. L'Allemagne et plusieurs autres États membres, dont la Belgique, réclament une réduction plus importante du budget envisagé par la Commission européenne. Lors d'une conférence de presse en marge du sommet, Friedrich Merz a déclaré que le chancelier allemand estime que les coupes devront être bien plus importantes que celles actuellement envisagées.

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Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a proposé une réduction de 204 milliards d'euros par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne, qui avoisine les 2.000 milliards d'euros. Mais cette diminution ne satisfait pas Berlin. Selon Friedrich Merz, la réduction finale devrait idéalement se chiffrer en plusieurs centaines de milliards d'euros. Les 204 milliards proposés se situeraient, selon lui, dans le bas de la fourchette souhaitée.

La coalition des frugaux face à la proposition initiale

Le montant définitif du budget reste toutefois à déterminer lors des prochaines étapes des négociations. L'Allemagne n'est pas seule à défendre cette ligne de rigueur budgétaire stricte. Plusieurs États membres, regroupés sous l'appellation des frugaux, réclament également de nouvelles économies. La Belgique figure parmi ces pays qui s'opposent à la proposition initiale jugée trop ambitieuse pour les finances communautaires actuelles.

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Cette position commune des pays frugaux souligne la difficulté à trouver un consensus large sur l'ampleur des efforts financiers requis. Friedrich Merz insiste sur la nécessité d'une discipline budgétaire plus forte pour garantir la viabilité à long terme des projets européens sans surcharger les contribables nationaux. La Belgique et l'Allemagne cherchent à imposer une vision plus restrictive que celle présentée par Antonio Costa.

Compromis attendu avant le sommet de décembre

Les dirigeants disposent donc de quelques semaines supplémentaires pour poursuivre les discussions et tenter de s'entendre sur les grandes lignes du futur cadre financier de l'Union. L'objectif est désormais de parvenir à un compromis lors du prochain sommet européen, programmé les 17 et 18 décembre, a précisé le chancelier allemand. Cette échéance fixe le délai pour résoudre les désaccords majeurs entre les États membres.

Le budget européen n'est pas le seul dossier à l'ordre du jour des négociations en cours. Les dirigeants doivent également se pencher sur la question du soutien financier à l'Ukraine. Cette priorité géopolitique reste cruciale pour l'unité de l'Union européenne face aux défis de sécurité en Europe de l'Est.

Poursuite des débats sur l'aide à Kyiv

Friedrich Merz a réaffirmé sa position sur ce dossier de sécurité : selon lui, tous les pays de l'Union européenne doivent contribuer à l'aide apportée à Kyiv. Cette question doit encore être abordée lors d'une dernière session de discussions à Bruxelles, prévue aux alentours de minuit, a indiqué le chancelier allemand.

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Si le sommet s'achève donc plus tôt que prévu sur le plan budgétaire, les discussions sur le soutien à l'Ukraine doivent encore se poursuivre jusqu'à tard dans la nuit. Quant au futur budget européen, il reste à trouver un compromis entre les vingt-sept d'ici au prochain rendez-vous des dirigeants, les 17 et 18 décembre, pour finaliser l'accord sur les finances de l'Europe pour les six prochaines années.