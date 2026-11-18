Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping se réunissent pour la première fois à Shenzhen. Analyse des enjeux géopolitiques et des discussions sur l'Ukraine, l'Iran et la Corée du Nord.

La scène géopolitique mondiale a basculé ce mercredi 18 novembre 2026 à Shenzhen, en Chine, où les présidents Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont marqué l'histoire en se réunissant pour la première fois autour d'une même table. Cette rencontre inédite, organisée dans le cadre du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique ( APEC), intervient dans un contexte de tensions internationales multiples et suscite une attention intense de la part des observateurs internationaux.

Accueil diplomatique à l'aéroport de Shenzhen

L'arrivée du président américain Donald Trump à Shenzhen, après deux heures de vol depuis les Philippines où il participait au sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean), a donné lieu à des retrouvailles protocolaires marquantes. Le président chinois Xi Jinping, qui se déplace rarement à l'aéroport pour accueillir les dirigeants étrangers, est venu recevoir son homologue américain à sa descente d'avion. Ce geste était une réciprocité directe après un geste similaire du président américain en septembre aux États-Unis.

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Cette réception à l'aéroport de Shenzhen, le 18 novembre 2026, s'inscrit dans un contexte de haute diplomatie où chaque interaction est scrupuleusement analysée. La présence conjointe des trois dirigeants sur le sol chinois, une première historique sous le signe de la paix mondiale potentielle, transforme ce sommet régional en un événement global de première importance.

Rencontre russo-chine et dynamique tripartite

Avant cette réunion tripartite, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont passé plus de deux heures ensemble, y compris à déjeuner, mercredi. Il s'agissait de la quatrième rencontre en personne cette année des deux dirigeants, et la cinquantième depuis 2013 et l'accession de Xi à la présidence, selon ce dernier. Les relations bilatérales russo-chinoises ont été décrites comme apportant davantage de stabilité et de certitude à un monde marqué par des mutations interdépendantes et des turbulences.

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Le président russe Vladimir Poutine a qualifié la rencontre avec Donald Trump d'attendue, lors d'un discours prononcé mercredi matin à Shenzhen. Sa présence marque son retour dans une rencontre diplomatique en présence de dirigeants occidentaux depuis près de cinq ans. Le Kremlin a invoqué la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale pour promouvoir ce sommet, en référence implicite à la conférence de 1945 avec les dirigeants américains, britannique et soviétique de l'époque.

Agenda incertain entre Ukraine, Iran et Corée du Nord

Le rendez-vous entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine, pris jeudi à 7h30 (heure belge), est scruté avec la plus grande attention dans une période de crises multiples à travers le monde. Des acteurs inquiets d'éventuels arrangements à leurs dépens, comme l'Ukraine, l'Europe ou Taïwan, suivent de près les développements. Les experts préviennent cependant que le sommet pourrait aussi ne pas aboutir à grand-chose concrètement sur le plan des accords signés.

Donald Trump a indiqué qu'il entendait parler de dénucléarisation et de la guerre en Iran, avant de déclarer lundi que l'Ukraine serait abordée. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, s'est abstenu mercredi de confirmer la tenue d'une rencontre entre M. Trump et Kim Jong Un. Toutefois, Donald Trump a ajouté une dose d'incertitude supplémentaire en évoquant la possibilité d'une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à la faveur de sa visite en Chine, suggérant que ce dernier pourrait se rendre lui aussi à Shenzhen.

Enjeux stratégiques pour les trois puissances mondiales

Pour Donald Trump, il s'agit de la recherche de gains diplomatiques susceptibles de faire oublier sa cuisante défaite électorale aux élections parlementaires de mi-mandat. En vantant les opportunités économiques offertes par la Chine, il cherche à conforter la place incontournable de son pays sur la scène internationale. Le secrétaire d'État Marco Rubio a confirmé la tenue de conversations avec les homologues chinois et russe, tout en maintenant le suspense sur les discussions bilatérales directes.

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Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a soulevé la possibilité d'un entretien séparé entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Les deux dirigeants se sont serré la main mercredi lors d'une réception, qui marque leur première rencontre depuis celle en Alaska en août 2025. Mais selon le Kremlin, les deux présidents devraient tenir des échanges informels plutôt qu'un entretien bilatéral formalisé pendant le sommet des dirigeants de l'APEC à Shenzhen. Chaque jour, les observateurs attendent de voir si cette dynamique tripartite changera le cours des relations internationales ou si elle restera un exercice de protocole sans suite immédiate concrète.