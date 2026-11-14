Sommet OIF : La rivalité Rwanda-RDC menace l'élection du secrétaire général

À Phnom Penh, le sommet de l'OIF affronte une crise majeure. La guerre politique entre Kigali et Kinshasa, soutenant des candidats opposés, risque de diviser les 53 membres.

Les cinquante-trois États membres de l'Organisation internationale de la Francophonie sont réunis à Phnom Penh, capitale du Cambodge, pour leur vingtième sommet. L'enjeu central de cette session est la désignation du secrétaire général ou de la secrétaire générale qui dirigera l'institution pour le mandat allant de 2027 à 2030. Les diplomates cherchent avant tout à parvenir à un consensus afin d'éviter une scission au sein de la communauté francophone, mais le terrain est rendu extrêmement difficile par des tensions géopolitiques régionales profondes.

Un processus électoral à haut risque de division

La procédure de sélection du prochain dirigeant de l'Organisation internationale de la Francophonie repose initialement sur la recherche d'un accord unanime. Toutefois, une modification du règlement intérieur adoptée en 2022 prévoit qu'en cas d'échec du consensus, un vote à la majorité simple sera organisé. Ce scénario est craint par la majorité des membres, car il pourrait déchirer l'organisation sur fond de rivalités entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, deux pays présentant chacun leurs propres candidates pour la tête de l'OIF.

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La bipolarisation entre Kigali et Kinshasa

Le Rwanda soutient activement la candidature de Louise Mushikiwabo, l'actuelle secrétaire générale qui souhaite briguer un troisième mandat. Cette femme politique, ancienne ministre des Affaires étrangères de 2009 à 2018, est perçue comme proche du président rwandais Paul Kagame. En réponse, la République démocratique du Congo accuse la candidate sortante de profiter de sa position pour promouvoir l'agenda diplomatique de Kigali. Cette opposition s'inscrit dans le contexte tendu de la guerre qui oppose les deux nations, notamment en raison du soutien apporté par l'armée rwandaise aux rebelles du Front pour la refondation de la nation dans l'est de la RDC.

Kinshasa a donc décidé de présenter une candidature alternative, celle de Juliana Lumumba. Cette dernière, fille du héros national Patrice Lumumba, a occupé le poste de ministre de la Culture de 1998 à 2001. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a déclaré sur la plateforme X son opposition ferme à la réélection de la candidate rwandaise, précisant que son pays tirerait les conséquences de ce résultat. Des rumeurs insistantes suggèrent que ces conséquences pourraient aller jusqu'au retrait pur et simple de la RDC de l'Organisation internationale de la Francophonie.

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Les menaces de sortie et les solutions alternatives

Un départ de la République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone du monde en nombre d'habitants, impacterait considérablement l'organisation. L'OIF a déjà assisté l'an dernier à la défection de trois membres fondateurs qui ont claqué la porte en protestation contre leur suspension. Un nouveau retrait, surtout avec fracas, aurait des répercussions dévastatrices sur la légitimité et l'influence de l'institution. Cependant, le représentant belge a indiqué qu'un tel retrait l'étonnerait vraiment, estimant qu'un grand peuple ne peut pas faire de chantage.

Face à cette impasse, les membres pourraient se tourner vers d'autres candidatures pour éviter un vote diviseur. Le Roumain Dacian Ciolos, ancien Premier ministre et commissaire européen à l'agriculture, et la Mauritanienne Coumba Bâ, médecin et ancienne ministre, figurent parmi les options susceptibles de rassembler les suffrages. S'accorder sur l'un de ces deux noms permettrait de préserver la cohésion de l'organisation tout en contournant la bipolarisation actuelle.

L'intervention diplomatique belge et les prochaines étapes

La Belgique multiplie les efforts pour maintenir un canal de discussion entre ses deux anciennes colonies d'Afrique centrale. L'ambassadeur de Belgique à Bangkok, accompagnant la ministre présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles Élisabeth Degryse, privilégie une candidature qui pourrait assurer la cohésion nécessaire. Une préférence nette pour une proposition de consensus semble se dégager, basée sur le programme et la vision portés par les différentes candidatures plutôt que sur des alliances politiques régionales.

Cette formule diplomatique reflète l'état de tension qui règne à l'ouverture du sommet. L'objectif reste de promouvoir le multilatéralisme et les valeurs partagées sans froisser aucun des deux rivaux majeurs. La suite des négociations déterminera si le sommet de Phnom Penh parvient à élire un leader unificateur ou s'il s'enfermera dans une crise structurelle durable pour la Francophonie.