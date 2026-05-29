Sondage politique : effondrement du MR et percée historique du PTB en Wallonie et à Bruxelles

Une nouvelle étude d'opinion bouleverse le paysage politique francophone belge. Le MR, pourtant vainqueur des élections de 2024, chute à 20% en Wallonie, dépassé par le PS (24,9%). Le PTB bondit à 18,6% et devient le premier parti à Bruxelles. Les transferts de voix révèlent une déception de l'électorat MR, séduit par Les Engagés et paradoxalement par le PTB, perçu comme le défenseur du pouvoir d'achat.

Une nouvelle étude d'opinion révèle un bouleversement majeur du paysage politique wallon à l'approche des prochaines élections . Le Mouvement Réformateur (MR), pourtant arrivé en tête aux élections de 2024 avec 28,2% des voix, subit une sévère sanction électorale et recule à la deuxième position avec seulement 20% des intentions de vote.

Le Parti Socialiste (PS) en profite pour redevenir le premier parti de Wallonie avec 24,9%, dépassant même son score de juin 2024. Les Engagés se maintiennent en troisième position avec 19,3%, tandis que le Parti du Travail de Belgique (PTB) réalise une progression spectaculaire, atteignant 18,6% et talonnant ainsi le quatrième rang. L'écart entre le premier et le quatrième parti est désormais réduit à seulement sept points, illustrant une compétition extrêmement serrée.

Ecolo, cinquième, stagne autour de son plus bas historique de 6,8%. L'analyse des transferts de voix montre que les pertes du MR s'expliquent principalement par un mouvement de 3% de ses électeurs vers Les Engagés et par 2,7% se tournant vers l'abstention, le vote blanc ou l'indécision. Surprise, 1,5% des sondés quittent le MR pour le PTB, un parti aux idéologies radicalement différentes.

Cette migration s'explique par deux facteurs : une partie de l'électorat de gauche, séduite en 2024 par le discours centriste et axé sur le pouvoir d'achat de Georges-Louis Bouchez, se montrerait aujourd'hui déçue ; par ailleurs, le PTB est de plus en plus perçu comme le champion de la baisse des impôts et du pouvoir d'achat, une thématique traditionnellement associée au MR. Le PS, quant à lui, parvient à capter des voix de manière diffuse, notamment chez Les Engagés, le PTB et Ecolo, mais attire très peu d'électeurs du MR. Le PTB renforce son électorat en attirant 2% des anciens votants PS et 1,3% des sympathisants des Engagés. À Bruxelles, les tendances sont encore plus marquées.

Le PTB devient le premier parti dans la capitale avec 24,4%, huit points d'avance sur le PS et le MR. Ce dernier s'effondre à 14,2%, perdant un tiers de son score de 2024. Les Engagés progressent à 11,4%, dépassant pour la première fois depuis longtemps le seuil des 10% à Bruxelles.

Ecolo s'enfonce à 6,5%, probablement en raison de la crise interne ayant mené à la démission de ses co-présidents, même si l'intervalle de confiance large rend cette baisse peu significative. DéFI enregistre une légère hausse non significative à 7,3%. L'enquête précise que les indécis sont répartis selon leur gradation de sympathie pour les partis, et que les intervalles de confiance doivent être interprétés comme la fourchette dans laquelle se situe le score réel du parti





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