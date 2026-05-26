Sonny Rollins, l'un des plus grands saxophonistes du jazz, est décédé à 95 ans

Sonny Rollins, considéré comme l’une des plus grandes figures du jazz, est décédé lundi à l’âge de 95 ans à son domicile de Woodstock, dans l’État de New York. Il s’agit de la dernière figure des grands de l’âge d’or du jazz avec des œuvres aussi impétueuses que contemplatives.

Le saxophoniste américain Sonny Rollins , considéré comme l’une des plus grandes figures du jazz, est décédé lundi à l’âge de 95 ans à son domicile de Woodstock , dans l’État de New York .

Le musicien américain Sonny Rollins, dernière figure des grands de l’âge d’or du jazz avec des œuvres aussi impétueuses que contemplatives, est décédé lundi à 95 ans, indique sa page officielle.

"C’est avec une profonde tristesse et un immense amour que nous annonçons le décès de Sonny Rollins", indique le compte X officiel de l’artiste. Il y est écrit que "le colosse du saxophone est décédé cet après-midi dans sa maison de Woodstock, New York, à l’âge de 95 ans", sans préciser les causes de la mort





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