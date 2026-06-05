Sophie Binet élue à la tête de la CGT : un nouveau départ pour la centrale syndicale

Sophie Binet a été élue à la tête de la CGT, la centrale syndicale française, lors du congrès de Tours. Elle a promis de travailler pour renforcer la CGT et de la rendre plus efficace pour les travailleurs. Le congrès de Tours a été marqué par une forme d'apaisement et de cohésion, malgré les difficultés et les désaccords qui ont pu surgir.

Après l'annonce de son élection, Sophie Binet a rendu hommage à la commission exécutive sortante qui a su rassembler la CGT malgré les difficultés. C'est toujours celui qui rassemble qui gagne et cet enseignement vaut partout, tout le temps, a-t-elle lancé après son élection.

Le congrès de Tours, le 54e de la CGT, a en effet été marqué par une forme d'apaisement après celui de Clermont-Ferrand en 2023. Le rapport d'activité de la direction sortante a été adopté à 81%, alors que la nouvelle direction de la CGT, menée par Sophie Binet, a remplacé les syndicats sur le devant de la scène.

Sophie Binet a souligné le caractère difficile à construire et étendre la grève, tout en soulignant l'importance d'attirer et de fidéliser de nouveaux adhérents de toutes les catégories de travailleurs et de construire des luttes interprofessionnelles efficaces. Les congressistes ont réfléchi aux moyens de renforcer la CGT et de la rendre plus attractive pour les travailleurs. Sophie Binet a également souligné l'importance de la solidarité et de la coopération entre les syndicats et les travailleurs.

Le congrès de Tours a été marqué par une forme d'unité et de cohésion, malgré les difficultés et les désaccords qui ont pu surgir. Sophie Binet a promis de travailler pour renforcer la CGT et de la rendre plus efficace pour les travailleurs. La CGT a également annoncé des plans pour renforcer sa présence dans les médias sociaux et pour améliorer sa communication avec les travailleurs.

Le congrès de Tours a été un moment important pour la CGT et pour Sophie Binet, qui a été élue à la tête de la centrale syndicale. Le futur de la CGT et de la lutte des travailleurs sera décisif pour la France et pour les travailleurs du monde entier





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