Soulèvement dans l'éducation francophone face aux coupes budgétaires

Enseignants et étudiants manifestent massivement à Bruxelles et Namur contre des réformes jugées injustes, entraînant des affrontements violents avec les forces de l'ordre.

La tension est montée d'un cran dans les rues de Bruxelles et de Namur, où des milliers d'enseignants et d'étudiants se sont rassemblés pour exprimer leur profonde indignation face aux mesures d'austérité imposées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles .

Parmi les manifestants, on retrouve Marie, enseignante de néerlandais au collège Notre-Dame de Basse-Waver, qui incarne l'angoisse de tout un corps professoral. Elle craint non seulement de perdre son emploi, mais s'inquiète surtout de la dégradation imminente des conditions de travail. Selon elle, les enseignants devront assumer une charge horaire plus lourde pour un salaire stagnant, tout en gérant des classes dont l'effectif augmentera considérablement.

Au-delà des aspects financiers, c'est la méthode employée par le pouvoir exécutif qui est violemment critiquée. Marie et ses collègues dénoncent un processus antidémocratique, affirmant que le gouvernement tente de faire passer ces réformes coûte que coûte, sans véritable dialogue avec les acteurs de terrain. Le cœur du litige réside dans un décret de coupes budgétaires particulièrement sévère, dont le vote a été programmé au parlement de la Communauté francophone via une procédure d'urgence.

Les mesures prévues sont multiples et touchent tous les niveaux de l'éducation. L'une des réformes les plus controversées concerne le statut du personnel : si les enseignants déjà titulaires conservent leur position, les nouveaux recrutements à partir de septembre 2027 se feraient sous contrat à durée indéterminée, mettant fin à la tradition de la nomination définitive.

Par ailleurs, les restrictions sur le travail à temps partiel pour les agents revenant d'un congé maladie seraient drastiquement réduites à deux ans, supprimant ainsi une flexibilité essentielle. Le volet financier frappe également les étudiants, avec une augmentation massive des frais d'inscription dans les universités et hautes écoles, pouvant atteindre mille deux cents euros.

Enfin, le manque d'investissement dans la rénovation des bâtiments scolaires menace la sécurité et la qualité de l'environnement d'apprentissage. Cette situation a créé un blocage politique majeur, notamment au sein de la commission du Budget où les partis Ecolo et PTB ont refusé d'accorder leur confiance au rapporteur, qualifiant le vote imminent d'acte non démocratique. Le climat social s'est rapidement dégradé, transformant certaines manifestations en scènes de chaos urbain.

À Namur, environ six cents élèves ont manifesté leur soutien aux professeurs, mais le calme a été rompu par des incidents impliquant des jets de pavés, des pétards et des feux d'artifice, poussant la police et la mairie à appeler à la retenue. Cependant, c'est à Bruxelles que la situation a été la plus critique. Des incendies ont été allumés près de la gare Centrale, où des râteliers à vélos et divers objets ont été brûlés en pleine chaussée.

Dans la station de métro Saint-Guido à Anderlecht, des jeunes ont saboté les installations en jetant des barrières sur les voies et en vidant des extincteurs sur les quais. Face à l'escalade de la violence, la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles a dû intervenir avec des moyens spéciaux, utilisant des gaz lacrymogènes pour disperser la foule et des camions-citernes pour maîtriser les flammes, alors que les services de secours étaient pris pour cibles par des projectiles.

La circulation a été paralysée dans tout le centre-ville, et les autorités ont exhorté la population à éviter le secteur de la gare Centrale pour garantir leur sécurité





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