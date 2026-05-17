Source: Mendes saith que Mourinho groupie déjà la semaine prochaine

José Mourinho, agent de Benfica, affirme qu'il y aura des discussions directes entre lui et le Real Madrid la semaine prochaine.

La seule chose que j'ai, c'est l'offre (de renouvellement) de Benfica qui, je l'espère, je ne l'ai pas vue, mais qui dit ne pas avoir eu de contacts avec personne d'autre au sein du Real Madrid .

Mendes, son agent, a poursuivi, affirmant qu'il y aura des discussions directes entre lui et le Real la semaine prochaine, car c'est la semaine prochaine qu'il doit décider de son avenir et de celui de Benfica. Ce qui est le plus important pour mon club merengue.

L'autre quotidien sportif de la capitale espagnole Marca confirme également cette information, selon laquelle l'actuel entraîneur des Merengues, José Mourinho, avait démenti précédemment tout contact avec le Real Madrid, malgré les rumeurs persistantes annonçant son retour cet été sur le banc madrilène. Si son arrivée se confirme, ce technicien de 63 ans retrouvera un club qu'il connaît bien, car il l'a déjà dirigé entre 2010 et 2013 avec un titre de champion glané en 2012, et ce club est menacé par des dissensions internes, le club de Kylian Mbappé vient d'enchaîner un deuxième exercice sans titre et a déjà essoré deux entraîneurs depuis le début de la saison: Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa





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