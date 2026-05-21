Southampton exclu des barrages pour la montée en Premier League en raison de l’espionnage d'entraînement

La ligue anglaise de football, la EFL, a rejeté mercredi soir l’appel interjeté par Southampton, qui avait été exclu la veille de la finale des barrages d’accès à la Premier League. Southampton a reconnu avoir espionné un entraînement de Murdock, son adversaire en demi-finales, violant l’interdiction de l’EFL d’observer les séances d’entraînement d’un autre club.

Southampton a été exclu des barrages pour la montée en Premier League après avoir reconnu avoir espionné les entraînements de plusieurs adversaires, une décision confirmée mercredi par la ligue anglaise de football.

La ligue de football anglaise (EFL) a rejeté mercredi soir l’appel interjeté par Southampton, qui avait été exclu la veille de la finale des barrages d’accession à la Premier League. Le club du sud de l’Angleterre a reconnu avoir espionné un entraînement de Middlesbrough, l’adversaire qu’il a éliminé en demi-finales. La ligue anglaise avait annoncé mardi exclure Southampton et repêcher Middlesbrough pour la finale contre Hull City, programmée samedi à Wembley à 16h30.

Le vainqueur de la rencontre accédera à l’élite du football anglais la saison prochaine. L’EFL a précisé mercredi soir que sa décision était definitive et que Southampton ne pouvait donc plus faire appel. L’affaire du « spygate » dépasse le simple cadre des barrages d’accession en Premier League, selon le communiqué de la Ligue publié mardi.

Le club de Southampton a reconnu en effet avoir enfreint à trois reprises l’interdiction faite d’observer « la séance d’entraînement d’un autre club dans les 72 heures précédant un match programmé ». Middlesbrough donc ce mois-ci, mais aussi Oxford en décembre dernier et Ipswich Town en avril





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