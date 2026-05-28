Soutien contrasté aux mesures du gouvernement De Wever selon l'enquête De Stemming 2026

L'enquête annuelle De Stemming révèle un soutien variable aux réformes du gouvernement belge : forte approbation pour le contrôle des malades de longue durée et la limitation du chômage, mais rejet de la hausse de la TVA et baisse de popularité pour l'augmentation du budget de la défense.

La nouvelle enquête 'De Stemming' révèle des tendances contrastées quant au soutien de la population belge aux mesures du gouvernement De Wever. Réalisée en mars 2026 par l'Université d'Anvers et l'Université libre de Bruxelles pour VRT NWS, De Standaard et RTBF, cette étude annuelle mesure les préférences politiques et les préoccupations sociétales des Belges.

Si certaines réformes restent largement approuvées, d'autres voient leur popularité décliner, notamment dans les domaines fiscal et de la défense. Le gouvernement fédéral cherche à augmenter les recettes via la TVA, mais les modalités restent floues. Fin février, la présidente de la N-VA, Valerie Van Peel, a suggéré qu'une hausse généralisée de la TVA était toujours envisageable. Or, cette mesure est très impopulaire : seulement un cinquième des Flamands y est favorable, et moins d'un dixième en Wallonie.

À Bruxelles, environ un huitième des habitants la soutiennent. La réforme des pensions, pourtant discutée cette semaine à la Chambre, ne fait pas non plus l'unanimité : moins d'un tiers des Flamands et un quart des Bruxellois et Wallons y adhèrent. En comparaison avec l'enquête de 2025, le soutien à l'augmentation du budget de la défense a chuté de manière spectaculaire.

Alors que l'objectif de l'OTAN est passé à 5 % du PIB d'ici 2035, seulement 54 % des Flamands approuvent cette hausse, contre 71 % l'an dernier. En Wallonie et à Bruxelles, le taux tombe sous les 50 %.

D'autres mesures, comme la taxation des plus-values (10 % sur les gains boursiers, or ou crypto-monnaies, avec un abattement de 10 000 euros), suscitent une résistance notable, même si les chercheurs peinent à interpréter cette opposition : certains rejettent toute taxation, d'autres en veulent une plus élevée. En revanche, le gouvernement peut compter sur un large appui pour le renforcement des contrôles des malades de longue durée (plus de 80 % en Flandre) et la limitation des allocations de chômage à deux ans (soutien en hausse dans toutes les régions).

La réforme des pensions des fonctionnaires, alignée sur le secteur privé, reste également populaire, avec une légère baisse en Flandre mais une hausse en Wallonie. Un clivage intéressant apparaît entre les électeurs de Vooruit (parti socialiste flamand) et ceux du PS (francophone) : les premiers soutiennent davantage les mesures gouvernementales, tandis que les seconds les rejettent.

Selon le professeur Stefaan Walgrave (UA), cela s'explique par la composition du gouvernement : côté néerlandophone, Vooruit participe à la coalition et présente les mesures comme progressistes ; côté francophone, aucun parti de gauche n'est au pouvoir et le PS mène l'opposition. En septembre 2025, le gouvernement belge a approuvé la reconnaissance de l'État palestinien à l'ONU, sous conditions : libération des otages israéliens et exclusion du Hamas de l'administration palestinienne.

L'enquête montre un soutien majoritaire à Bruxelles (66 %), tandis que les avis sont partagés en Flandre (55 %) et en Wallonie (47 %). Ces résultats illustrent la complexité de l'opinion belge face aux réformes du gouvernement De Wever





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