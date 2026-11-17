Face à la dépendance envers les géants américains, la Belgique et l'Europe accelerent leur transition vers le logiciel libre et le cloud souverain pour garantir la sécurité de leurs données.

La dominance historique de Microsoft au sein des institutions et des entreprises européennes constitue un défi majeur pour la sécurité et l'autonomie numérique. Gwénaëlle Hervé, experte du secteur, confirme que la cybersécurité, la résilience et la souveraineté des données sont devenues les préoccupations centrales des directeurs informatiques. Cette prise de conscience s'accompagne d'une interrogation cruciale sur la portabilité : comment changer de fournisseur cloud sans perdre ses données, à l'image de la portabilité du numéro de téléphone lors d'un changement d'opérateur téléphonique mobile ?

Transition vers le Déplacement des Données

La stratégie actuelle ne consiste pas à quitter brutalement les géants américains du numérique, mais plutôt à délocaliser physiquement les données en Europe, voire en Belgique, afin d'y maintenir un contrôle effectif. Cette approche de transition implique le rapatriement des actifs numériques pour limiter la vulnérabilité face aux lois extraterritoriales. Les fournisseurs de services collaborent avec ces entreprises pour développer des solutions permettant une certaine déconnexion du fournisseur de services initial en cas de crise géopolitique.

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Des technologies émergentes permettent de créer une copie locale du cloud, assurant le fonctionnement en mode déconnecté si les connexions internationales venaient à être coupées. Cependant, Gwénaëlle Hervé souligne que ces fonctionnalités sont encore en construction et évoluent au jour le jour. Les équipes de Proximus Next, par exemple, travaillent directement avec Microsoft Corp aux États-Unis pour fournir un retour d'expérience sur les fonctionnalités demandées par les entreprises belges, influençant ainsi la feuille de route des produits.

Scepticisme Regarding les Garanties de Souveraineté

Malgré les efforts commerciaux pour présenter des solutions soi-disant souveraines, le risque principal reste la dépendance structurelle de ces géants à leur pays d'origine, les États-Unis. Le droit américain peut forcer ses entreprises à faire respecter les sanctions, créant un rapport de force politique qui ne peut être contourné par des garanties techniques. Cette dimension politique rend les promesses de souveraineté des acteurs américains profondément sceptiques, comme en témoignent les récentes interrogations lors de commissions d'enquête en France.

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Le gouvernement américain exerce une influence directe via l'extraterritorialité de son droit, remettant en cause la fiabilité des assurances fournies par les multinationales. Cette réalité politique contredit les arguments commerciaux avancés pour rassurer les clients européens et conserver des parts de marché. La question n'est donc pas seulement technique, mais releve d'une souveraineté étatique réelle que les solutions actuelles ne peuvent pas entièrement garantir face à la juridiction américaine.

Adoption du Logiciel Libre et Économies à Long Terme

La Belgique a initié un changement significatif en migrant 30.000 PC de l'administration vers des logiciels libres comme Linux et Libre Office. Cette transition demande un véritable apprentissage des nouveaux outils par les agents publics, mais présente des avantages économiques majeurs à long terme. Les institutions assument les coûts et la complexité à court terme, anticipant des économies substantielles grâce à la maîtrise des prix de licence.

Microsoft, occupant une quasi-position de monopole, imposait historiquement des frais de licence extrêmement élevés aux acheteurs. En se tournant vers le libre, les organisations retrouvent un pouvoir de négociation et contrôlent mieux leurs dépenses informatiques. Cette décision stratégique vise à corriger les déséquilibres du marché et à réduire la facture annuelle des licences logicielles publiques, tout en sécurisant les systèmes contre les évolutions tarifaires unilatérales.

Standards Européens et Consortiums de Cloud Souverain

La Commission européenne a publié un appel d'offres majeur pour sélectionner des fournisseurs de cloud souverain, utilisant des critères inédits pour classifier les services selon leur niveau d'autonomie politique et technique. L'engouement des acteurs européens a été tel que des consortiums se sont formés, notamment par Proximus en collaboration avec les filiales de Thalès et le gouvernement luxembourgeois. Ces alliances visent à proposer des alternatives crédibles aux solutions américaines.

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Le cadre et les critères issus de cet appel d'offres européen sont désormais réutilisés par les sociétés pour choisir leur propre cloud plus souverain. Cette standardisation facilite la migration et encourage l'innovation locale. Les entreprises européennes peuvent ainsi s'appuyer sur des référentiels communs pour évaluer la vraie souveraineté des solutions proposées, renforçant ainsi l'écosystème numérique continental face à la domination technologique transatlantique.