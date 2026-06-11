SpaceX, la plus importante entrée en Bourse de l'histoire, valorisée 1765 milliards de dollars

Le premier jour de cotation pour les entreprises de premier plan voit systématiquement leurs dirigeants venir sonner symboliquement la cloche à l'ouverture de la séance, en l'occurrence à Times Square, siège du Nasdaq, la Bourse électronique qui va accueillir SpaceX. Selon le compte spécialisé Elon Musk's Jet Tracking sur Bluesky, le patron de SpaceX Elon Musk est arrivé dans la région de New York dès mardi. Le groupe de Starbase (Texas), a la possibilité d'émettre plus d'actions que prévu, selon la demande, ce qui ferait monter la cagnotte à 86 milliards au maximum.Jay Ritter, spécialiste des entrées en Bourse à l'université de Floride SpaceX est désormais valorisé 1765 milliards de dollars, soit plus que les 1700 milliards du groupe saoudien à l'époque, ce qui en ferait, déjà, l'une des dix plus grosses capitalisations boursières du monde. Malgré ces chiffres mirobolants, vendredi une fois coté, prévient Jay Ritter, spécialiste des entrées en Bourse à l'université de Floride. 'Il semble que la demande des investisseurs institutionnels représente le quadruple des titres qui vont effectivement leur être vendusUn accueil favorable à Wall Street vendredi pourrait propulser la fortune d'Elon Musk au-delà du seuil symbolique des mille milliards de dollars, du jamais-vu.Chaque jour (du lundi au vendredi), recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF. Et en cas d'événement majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash.

Le premier jour de cotation pour les entreprises de premier plan voit systématiquement leurs dirigeants venir sonner symboliquement la cloche à l'ouverture de la séance, en l'occurrence à Times Square, siège du Nasdaq , la Bourse électronique qui va accueillir SpaceX.

Selon le compte spécialisé Elon Musk's Jet Tracking sur Bluesky, le patron de SpaceX Elon Musk est arrivé dans la région de New York dès mardi. Le groupe de Starbase (Texas), a la possibilité d'émettre plus d'actions que prévu, selon la demande, ce qui ferait monter la cagnotte à 86 milliards au maximum.

Jay Ritter, spécialiste des entrées en Bourse à l'université de Floride SpaceX est désormais valorisé 1765 milliards de dollars, soit plus que les 1700 milliards du groupe saoudien à l'époque, ce qui en ferait, déjà, l'une des dix plus grosses capitalisations boursières du monde. Malgré ces chiffres mirobolants, vendredi une fois coté, prévient Jay Ritter, spécialiste des entrées en Bourse à l'université de Floride.

'Il semble que la demande des investisseurs institutionnels représente le quadruple des titres qui vont effectivement leur être vendusUn accueil favorable à Wall Street vendredi pourrait propulser la fortune d'Elon Musk au-delà du seuil symbolique des mille milliards de dollars, du jamais-vu. Chaque jour (du lundi au vendredi), recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF. Et en cas d'événement majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





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