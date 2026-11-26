La FCC autorise SpaceX à déployer un réseau de 1 million de satellites Starmind pour l'IA. Cette décision suscite des inquiétudes majeures concernant la pollution lumineuse et la sécurité orbitale.

La Federal Communications Commission ( FCC), l'autorité américaine de régulation des télécommunications, a officiellement accordé à l'entreprise SpaceX d' Elon Musk l'autorisation de placer un million de satellites en orbite terrestre. Cette approbation marque un tournant stratégique majeur pour le groupe spatial, qui prévoit d'utiliser ces infrastructures orbitales exclusives pour servir de datacenters destinés au traitement de l'intelligence artificielle.

Une autorisation record pour l'infrastructure IA

Cette décision vise à déployer le réseau Starmind, une initiative ambitieuse qui représente une augmentation exponentielle de la présence spatiale humaine actuelle. SpaceX dispose désormais du permis de lancer un million de satellites, soit environ 35 fois le nombre total d'engins spatiaux que l'humanité a réussi à mettre en orbite depuis le début de l'ère spatiale.

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Actuellement, le ciel accueille environ 16 000 vaisseaux et satellites, dont une écrasante majorité, près de 11 000 unités, appartient déjà au réseau internet Starlink géré par SpaceX. Le lancement de Starmind vise également à porter le parc Starlink à un total de 100 000 satellites sur le long terme, doublant ainsi considérablement la densité du trafic orbital existant.

Défis techniques et risques de collision

Le déploiement massif de ces satellites soulève des interrogations techniques urgentes, notamment en ce qui concerne la gestion des collisions et la logistique des lancements. Tommaso Sgobba, directeur de l'Association internationale pour l'advancement de la sécurité spatiale, explique que la multiplication des objets dans une même orbite augmente de façon quadratique le nombre de paires potentielles de satellites qui doivent se croiser.

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Si le nombre de satellites dans une orbite spécifique est doublé, le risque de croisement de trajectoires, et donc de potentielles collisions, est multiplié par quatre. Pour mitigr ces risques, Pieter Deleye, chercheur en ingénierie aérospatiale à l'Université d'Anvers, note que SpaceX a sollicité des autorisations pour une série de plusieurs orbites situées entre 500 et 1 000 kilomètres d'altitude. Cette stratification en plusieurs couches permet de mieux répartir les flux et de réduire les points de conflit directs.

Cependant, les manoeuvres d'évitement restent fréquemment nécessaires. Les données internes de SpaceX indiquent que chaque satellite Starlink doit effectuer une manœuvre corrective presque chaque semaine pour éviter tout contact. Le chercheur Deleye estime que les systèmes d'évitement de SpaceX devront être encore considérablement améliorés pour assurer la viabilité du plan Starmind.

Impact astronomique et pollution lumineuse

L'American Astronomical Society (AAS) a exprimé une profonde inquiétude face à cette expansion industrielle. Le réseau Starmind prévoit l'utilisation de satellites beaucoup plus volumineux que les modèles actuels, dotés de panneaux solaires gigantesques mesurant 70 mètres de long sur 30 mètres de large. Ces structures réfléchissantes risquent d'apparaître comme des objets extrêmement lumineux dans le ciel nocturne.

Pour les astronomes, ce n'est pas seulement une question esthétique. Ces objets brillants et leur persistance dans le ciel pour des périodes prolongées nuisent directement aux observations terrestres. L'AAS souligne en outre que les émissions radio et la chaleur dégagée par ces datacenters spatiaux peuvent brouiller les signaux sensibles et perturber les instruments d'observation infrarouge.

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Obstacles logistiques et énergétiques

La faisabilité opérationnelle du projet repose sur des technologies qui ne sont pas encore pleinement matures à l'échelle industrielle requise. Martin Sweeting, fondateur de Surrey Satellite Technology Ltd, précise que tout le modèle économique repose sur la transmission des données via des liaisons laser vers la Terre. Or, cette technologie laser n'a pas encore été optimisée pour gérer les volumes massifs de données générés par l'intelligence artificielle.

Un autre défi thermique de taille demeure : le système de refroidissement en milieu spatial n'est pas encore résolu. Dans le vide de l'espace, la dissipation de la chaleur produite par les serveurs constitue un problème physique complexe. Par ailleurs, la logistique des lancements apparaît comme un goulot d'étranglement majeur, car il faudrait des milliers de vols supplémentaires pour déployer cette infrastructure sans précédent.