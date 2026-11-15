SpaceX réussit le rattrapage inédit de Starship après 22 heures en orbite

SpaceX capture l'étage supérieur de Starship après 22h de vol, marquant une étape clé pour la réutilisation totale et le programme lunaire Artemis.

L'entreprise SpaceX d' Elon Musk a réussi samedi à rattraper l'imposant étage supérieur de sa mégafusée Starship après plus de 22 heures de vol, une prouesse inédite et cruciale pour les ambitions spatiales des États-Unis.

Après avoir réalisé environ 14 tours de la Terre, cet engin de plus de 50 mètres de hauteur a retraversé l'atmosphère à toute vitesse pour regagner la base spatiale texane d'où s'était tenu le décollage. Perçant le ciel nuageux, il est redescendu avec maîtrise et s'est logé entre de gigantesques bras métalliques qui se sont refermés sur lui, sous les yeux ébahis d'employés de l'entreprise tout comme de curieux ayant afflué sur place pour l'occasion.

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Une manœuvre technique complexe réussie

Cette manœuvre spectaculaire était bien plus compliquée et risquée que celle similaire réalisée dans le passé par SpaceX pour récupérer l'étage inférieur de la fusée car l'étage supérieur tombait notamment de bien plus haut et bien plus vite.

" Le grand jour est arrivé ", a réagi Elon Musk sur X, en remerciant ses équipes. Cette réussite constitue en effet une avancée considérable dans le développement de cette fusée, la plus grande et la plus puissante jamais construite, qui est pensée pour réaliser des voyages vers la Lune et Mars et envoyer des centres de données dans l'espace.

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" C'est une prouesse technique exceptionnelle ", salue Clayton Swope , expert au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), auprès de l'AFP. Cela " prouve que l'idée de faire de Starship une fusée entièrement réutilisable peut fonctionner ", estime-t-il.

Enjeux économiques et stratégie de réutilisation

Si l'entreprise de l'homme le plus riche du monde a déjà révolutionné le marché mondial avec ses fusées Falcon, en partie réutilisables, elle cherche à aller plus loin avec Starship dont elle veut réutiliser les deux étages, ce qui lui permettrait de faire de grandes économies et d'accélérer sa cadence de vol.

Cet objectif est un rêve de longue date du secteur spatial et est extrêmement difficile techniquement, d'autant que SpaceX ambitionne de relancer ses fusées très rapidement. Il lui faudra pour cela s'assurer que le vaisseau n'a pas été trop endommagé par sa rentrée dans l'atmosphère et est en mesure d'être réutilisé sans avoir besoin de grands travaux comme c'était le cas pour les anciennes navettes spatiales de la NASA.

Soutien de la NASA et programme Artemis

L'agence spatiale américaine compte d'ailleurs sur une version modifiée de Starship pour servir d'alunisseur dans son programme lunaire Artemis qui a accumulé les retards. La réussite de samedi constitue ainsi " un pas de plus " vers le retour des Américains sur la Lune, a souligné l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman , sur X, en remerciant l'entreprise pour ce moment " presque magique ".

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Défis restants et incident du Super Heavy

SpaceX n'a toutefois pas réussi lors de ce 15e vol test à récupérer comme prévu l'étage inférieur de la fusée, le propulseur nommé Super Heavy , dans une manœuvre similaire. Bien qu'elle l'ait déjà fait par trois fois dans le passé, elle a renoncé à le tenter vendredi peu après le lancement en raison d'un problème technique. L'engin est donc retombé dans les eaux bordant la base spatiale, où il a explosé.

Si le rattrapage de l'étage supérieur constitue " une formidable réussite ", il semble donc que " SpaceX ait encore beaucoup de travail à accomplir pour faire de Starship un système entièrement fiable et réutilisable ", observe Kathleen Curlee , analyste spatiale à l'université Georgetown, auprès de l'AFP.

Prochaines étapes et déploiement de satellites

L'étage supérieur a bien réussi pour la deuxième fois à déployer en orbite 26 grands satellites Starlink , mais il faudra " plusieurs succès répétés pour prouver que le système est prêt à prendre en charge " des satellites commerciaux ou encore " des missions sensibles ", note-t-elle.

Et d'autres défis techniques restent à relever avant que Starship puisse être considérée comme prête pour des voyages vers la Lune ou encore Mars. Parmi eux, figurent de complexes opérations de ravitaillement de carburant en orbite, que SpaceX a indiqué vouloir commencer à tester prochainement.