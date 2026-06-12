SpaceX's Initial Public Offering (IPO) and Valuation

Elon Musk, CEO of SpaceX, speaks ahead of the company's IPO on the Nasdaq. The valuation of SpaceX after a few hours of trading is already historic, but the market euphoria may not reflect the true value of the company. The IPO presents a unique situation with only 4% of the capital being offered for sale, which could influence the stock price.

Elon Musk , PDG de SpaceX, prend la parole avant le lancement de l'introduction en bourse ( IPO ) de SpaceX au Nasdaq - AFPPlus de 2.000 milliards de dollars de valorisation après quelques heures de cotation : l'entrée en Bourse de SpaceX est déjà historique.

Mais derrière l'euphorie des marchés, Philippe Grégoire, professeur de finance à l'UCLouvain, appelle à la prudence. Selon lui, le cours actuel reflète davantage la forte demande pour un nombre limité d'actions que la valeur réelle de l'entreprise. Si les perspectives de croissance sont réelles, grâce notamment à Starlink, à l'IA et au spatial, investir reste avant tout un pari sur l'avenir. L'action SpaceX a décollé dès son arrivée à Wall Street ce vendredi.

Après une hausse de plus de 20 % lors des premiers échanges, l'entreprise a atteint une valorisation de plus de 2.100 milliards de dollars, devenant l'une des sociétés les plus valorisées au monde. Pour Philippe Grégoire, professeur de finance à l'UCLouvain, cette introduction en Bourse présente toutefois une particularité importante : seuls 4 % du capital ont été mis sur le marché.

« La cotation que l'on observe aujourd'hui est le reflet de transactions sur 4 % du capital. Utiliser ce prix pour valoriser toute la société est un raccourci assez important », explique-t-il. Selon lui, cette rareté des actions disponibles, combinée à un fort intérêt des investisseurs particuliers, peut pousser le cours vers le haut.

« Le prix affiché peut davantage refléter la demande pour les titres que la valeur fondamentale de l'entreprise. »L'expert rappelle que SpaceX repose sur trois grands axes de développement : les lanceurs réutilisables Falcon, le réseau internet satellitaire Starlink et les activités liées à l'intelligence artificielle. Ces activités offrent un potentiel de croissance considérable, mais elles nécessitent aussi des investissements massifs.

« SpaceX aura besoin de beaucoup d'argent pour mener à bien ses projets », souligne-t-il. Selon lui, le choix de n'introduire qu'une faible part du capital pourrait permettre à l'entreprise de lever de nouveaux fonds plus facilement à l'avenir. Reste une question essentielle : cette valorisation est-elle justifiée ? Philippe Grégoire rappelle que « les investisseurs achètent aujourd'hui de la croissance future » davantage que les résultats actuels de l'entreprise.

Starlink, l'IA ou encore les activités spatiales pourraient connaître un développement important, mais de nombreuses inconnues subsistentSur cette question, l'universitaire refuse les réponses tranchées. Tout dépend du profil de l'investisseur. Pour quelqu'un qui cherche avant tout à gérer son patrimoine de manière prudente et diversifiée, il recommande la retenue.

En revanche, ceux qui acceptent une forte prise de risque et croient au potentiel de l'entreprise peuvent y voir un pari spéculatif.

« Si vous êtes spéculateur et que vous croyez dans ce modèle, pourquoi pas ? », résume-t-il. Avant de conclure, plus personnellement : « Personnellement, non. » Si on revotait aujourd'hui, quels seraient les résultats des élections ?

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