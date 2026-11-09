SPF Justice: Crise de paiement des experts et libération de 21 millions d'euros

Le budget du SPF Justice épuisé par l'augmentation des demandes d'expertise bloque les paiements. Un accord de 21 millions d'euros est trouvé pour débloquer la situation.

Le Service public fédéral Justice a officiellement annoncé l'épuisement complet de son budget alloué à la rémunération des prestataires externes pour l'année 2026. Cette décision administrative critique suspend immédiatement le versement des honoraires pour les intervenants clés du système judiciaire, notamment les traducteurs et interprètes jurés, les médecins légistes ainsi que les entrepreneurs de pompes funèbres. La cause principale de cette impasse financière réside dans l'augmentation significative et continue des demandes d'expertises judiciaires ces dernières années, dépassant les prévisions initiales du ministère.

Origines de l'insolvabilité budgétaire

Les paiements relatifs aux factures et aux états de frais pour les prestations déjà réalisées sont actuellement interrompus. Cette situation ne constitue pas un incident isolé, car le SPF Justice a déjà connu des épisodes similaires où les budgets destinés aux experts externes ont été saturés avant la fin de l'année civile. L'accroissement constant du volume des dossiers nécessitant des interventions techniques a créé un déséquilibre structurel entre les crédits initialement alloués et les réelles obligations de l'État envers ses prestataires.

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Témoignages et impact sur les professions

Sarah Leclère, avocate et vice-présidente de l'Ordre des barreaux francophone et germanophone de Belgique, a exprimé sa vive agacement face à cette gestion. Elle souligne que les professionnels comme les curateurs, qui interviennent dans les cas de faillite pour représenter les commerçants et les créanciers, ont également reçu une notification indiquant qu'ils ne seraient plus payés pour l'exercice 2026. Benjamin Van Hemelryck, membre de Lextra Lingua, l'association professionnelle des interprètes assermentés, déplore les conséquences désastreuses pour son métier, signalant une pénurie de personnel due au départ de nombreux interprètes.

Vulnérabilité des justiciables précaires

Les conséquences directes de cette crise touchent particulièrement les citoyens les plus vulnérables. L'assistance judiciaire, qui fournit les moyens aux citoyens incapables d'assurer certains frais de justice, est compromise. Le droit fondamental à être jugé dans sa langue maternelle, garantissant le recours à des interprètes dans certains cas, risque d'être affecté. Le retard de paiement crée une insécurité financière immédiate pour les professionnels qui ne peuvent plus compter sur une trésorerie stable pour fonctionner.

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Débloquer les 21 millions d'euros restants

Un accord pour un budget supplémentaire a été conclu pour tenter de résoudre cette situation critique. Le SPF Justice indique disposer de 21 millions d'euros provenant de fonds réservés, destinés spécifiquement à régulariser la situation des prestataires externes. Ces fonds devraient permettre aux prestataires de toucher enfin leur rémunération due, mettant un terme à la suspension des paiements qui perdure depuis plusieurs semaines.

Incertainie sur les délais de libération

Cependant, la date exacte de libération effective de ces fonds reste incertaine pour le moment. Le SPF Justice assure que la procédure administrative nécessaire pour débloquer ces 21 millions d'euros est sur le point d'aboutir. Malgré cette assurance, la porte-parole du service public se veut rassurante quant aux retards de paiement, invitant les professionnels à faire preuve de patience le temps que l'administration finalise les virements. Chaque jour, les actualités judiciaires continuent d'évoluer dans l'attente de cette résolution finale.