Spielberg, Bouzid et le thriller médical : trois films explorent les secrets et les luttes contemporaines

Trois films sont analysés : Disclosure Day de Steven Spielberg, qui mêle lanceur d'alerte et phénomènes paranormaux en s'inspirant de l'actualité ; A voix basse de Leyla Bouzid, qui traite de l'homosexualité en Tunisie et des tensions familiales ; et un thriller médical sur une mère dont le nouveau-né est enlevé après l'accouchement. Ces récits mettent en lumière des combats individuels face à des systèmes oppressifs et des vérités cachées.

Le film Disclosure Day de Steven Spielberg suit deux destins parallèles. Daniel Kellner, un informaticien, a dérobé des fichiers top secret d'une agence américaine de sécurité et devient un lanceur d'alerte poursuivi par les agents fédéraux dirigés par Noah Scanlon.

Margaret Fairchild, présentatrice météo à Kansas City, développe soudainement des capacités paranormales comme la télépathie et parle une langue inconnue, évoquant une possible présence extraterrestre. Leurs chemins se croisent pour percer ce mystère. Spielberg, qui aborde ici un thème qui lui est cher après Rencontres du troisième type et E.T.

, livre une vision plus anxiogène des OVNIS, référençant indirectement des sujets contemporains comme l'affaire Snowden, la mainmise de Donald Trump sur les médias et les tensions avec la Corée du Nord. Techniquement, le réalisateur de bientôt 80 ans démontre son talent de narrateur avec un rythme haletant et des séquences mémorables, bien que la thématique reste classique comparée à des œuvres modernes comme Black Mirror.

Le film se situe dans la lignée des séries comme Twilight Zone, loin de l'innovation actuelle, mais son exécution brillante le rend tout à fait recommandable. Par ailleurs, le film A voix basse de Leyla Bouzid traite de l'homosexualité dans le contexte tunisien. Lilia, une ingénieure lesbienne revient en Tunisie pour l'enterrement de son oncle gay mort dans des conditions suspectes.

Sa famille tente de cacher l'homosexualité du défunt pour éviter le scandale dans un pays où l'homosexualité est encore un délit. Lilia, accompagnée de son amie Alice, est partagée entre son désir de révéler la vérité et son incapacité à faire son propre coming-out devant sa famille传统iste. Ce film s'inscrit dans la vague des cinéastes maghrébins explorant ces questions, mais avec une approche quasi policière et des personnages complexes, contrairement aux scènes muettes signifiantes de certains prédécesseurs.

Enfin, un autre film évoqué est celui de Julia, chef d'orchestre, qui tente une fécondation assistée dans une clinique privée avec le Dr Vilfort. À l'accouchement, son bébé est enlevé moments après la naissance et ne lui est rendu que deux jours plus tard, soulevant des soupçons sur des pratiques douteuses de la clinique.

Ces trois synthèses de films illustrent des tensions contemporaines : surveillance et vérité dans Disclosure Day, tabous LGBTQ+ dans A voix basse, et dérives médicales dans l'histoire de Julia. Spielberg utilise la science-fiction pour interroger la société, Bouzid le drame intime pour aborder un sujet social brûlant, tandis que le troisième récit s'oriente vers le thriller médical.

Chaque film met en scène des personnages confrontés à des systèmes oppressants - agence de sécurité, famille traditionnelle, ou établissement de santé - et à des secrets qui menacent leur intégrité. Les thématiques communes incluent la lutte pour la vérité, la rébellion contre les normes et le prix à payer pour l'authenticité. Ces œuvres, bien que très différentes par leur genre et leur style, partagent une volonté de pointer des dysfonctionnements sociétaux à travers des récits personnels forts





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