Spin42 et Citronics démontrent une Polo électrique recyclée à Nivelles

Les entreprises wallonnes Spin42 et Citronics présentent à Nivelles une Polo de 2007 convertie en véhicule électrique et piloté à distance, prouvant la viabilité du recyclage électronique.

À Nivelles, les sociétés wallonnes Spin42 et Citronics ont présenté vendredi un prototype révolutionnaire : une Volkswagen Polo de 2007 transformée en véhicule électrique piloté à distance. Cette démonstration mondiale, réalisée ce vendredi matin, met en lumière l'innovation technique issue du recyclage de composants issus de marques comme Nissan et Tesla, ainsi que de smartphones usagés.

Une plateforme technique hybride unique

Cette initiative vise à prouver la faisabilité de créer des véhicules neufs en combinant des pièces détachées provenant de modèles différents. Marc Lainez, cofondateur de Spin42, explique que la Polo a été équipée d'un moteur Nissan et de freins Tesla. L'intérieur du véhicule a été modifié pour accueillir un réseau complexe de câbles et de micro-ordinateurs.

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L'objectif principal est de démontrer qu'il est possible de faire communiquer des composants de différentes marques. Marc Lainez souligne que chaque constructeur automobile dispose de son propre langage technique, ce qui rend l'intégration complexe. Toutefois, cette nouvelle approche permet de créer des plateformes fluides capables de gérer cette diversité.

Marc Lainez compare les véhicules modernes à des smartphones sur roues. Il note que contrairement à l'informatique traditionnelle, le secteur automobile manque de système d'exploitation alternatif. La plateforme développée utilise des composants électroniques standards pour surmonter ce cloisonnement industriel historique.

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Récupération massive de matériel électronique

La connectivité de ce véhicule repose sur une association stratégique entre Spin42 et Citronics. Cette dernière start-up brabançonne est spécialisée dans la transformation de vieux téléphones en unités de calcul puissantes. Jean-Brieux Feron, dirigeant de Citronics, indique que l'entreprise démonte des milliers d'appareils pour extraire les cartes mères.

Ces cartes mères contiennent les processeurs et les mémoires essentiels à la puissance de calcul du véhicule. Le dispositif permet à la Polo de 2007 de se connecter à internet via un boîtier spécifique. Ce dispositif est officiellement mis sur le marché depuis ce vendredi. L'objectif est de développer un modèle d'électronique circulaire durable.

Jean-Brieux Feron explique que l'utilisation de composants reconditionnés réduit de 50 % les émissions de CO2 lors de la production. Il insiste sur la souveraineté apportée par cette méthode. Les smartphones disponibles localement évitent de dépendre de chaînes d'approvisionnement complexes situées à l'étranger.

Vision future et autonomie complète

Ce projet résulte de trois années de recherche et développement intensif. Citronics possède désormais une capacité de traitement de 3 000 systèmes par mois. L'ambition de l'entreprise est de multiplier ce chiffre par dix dans les prochaines années. Pour un véhicule comme cette Polo, une dizaine de smartphones recyclés sont nécessaires.

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Actuellement, le véhicule est uniquement téléguidé par radiofréquence. La carte mère récupérée permet de collecter diverses données techniques telles que la vitesse, l'état de la batterie et le freinage. Cependant, l'objectif final est de rendre ce véhicule totalement autonome.

L'autonomie complète s'appuiera sur les réseaux 4G et 5G. Jean-Brieux Feron envisage des applications beaucoup plus larges à l'avenir. Il cite des exemples comme la gestion de drones ou le transport de troupes proches d'une ligne de combat. Cette innovation ouvre des perspectives infinies pour le recyclage en Europe.