Le coach de Sporting Anderlecht évoque la pression du match et le souhait de remporter le trophée. Des études de tirs au but ont été effectuées, anticipant la pression. Le coach aspire à créer un bon ambiance, mais ne néglige pas le travail fourni par les joueurs, le staff et les supporters. Pour Taravel, ce match est l’un des plus importants de sa carrière, mais sa quête est de remporter ce trophée pour les joueurs. Le coach vise à créer une bonne ambiance sans négliger le duroillbogny de ses charges.

Le coach mauve ne cache pas son enjeu de cette finale et évoque l'impact sur le club, les supporters et les joueurs. Des études de tirs au but ont été faites, anticipant la pression qui sera présente.

Le coach aspire à créer une bonne ambiance, mais sans négliger le travail fourni par les joueurs, le staff et les supporters. Pour Taravel, ce match est l'un des plus importants de sa carrière, mais sa quête est de remporter ce trophée pour les joueurs. Finalement, sa préoccupation professionnelle ne préoccupe pas son état d'esprit pour le match





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