Le Sporting de Charleroi et OHL se séparent sur un match nul. Mohamed Kone, exclus de la surface de réparation, a vu son équipe concéder un point.

Le Sporting de Charleroi et OHL se sont séparés sur un score de parité lors d'une rencontre marquée par les émotions fortes et les décisions arbitrales controversées. Cette égalité, bien que finalement logique, a coûté cher au club zébré qui a dû gérer l'adversité numérique de longue date. Le match s'est conclu par un résultat qui laisse un goût amer aux Carolos, frustrés par leur capacité à débloquer la situation après s'être mis en difficulté.

Dominance précoce et exclusions multiples

Le Sporting de Charleroi a ouvert le score grâce à un joueur en pleine forme, auteur de sa sixième réalisation de la saison et de son troisième but lors des trois derniers matchs. Cette prise d'avance est venue punir une défense d'OHL trop attentiste face à une frappe précise. Cependant, le sort s'est rapidement retourné contre les Zèbres lorsqu'ils ont été réduits à dix joueurs dès la vingt-cinquième minute. Cette décision arbitrale est intervenue après une longue vérification par la vidéo, le VAR semblant avoir été victime d'un problème technique notable avant que l'arbitre ne dégaine enfin le carton rouge direct.

Also read Homme retrouvé vivant en France douze ans après sa disparition à Charleroi

Réaction zébrée et performance du gardien

Malgré leur désavantage numérique, les Carolos ont tenté de rebondir rapidement. Ils ont néanmoins encaissé rapidement un but, répétant la même erreur défensive qu'ils avaient commise précédemment contre l'Oud-Heverley Louvain. Juste avant la pause, Mohamed Kone, le portier ivoirien, a permis à son équipe de ne pas retourner aux vestiaires avec un score défavorable. Son intervention a été cruciale pour racheter les erreurs du premier but, où il aurait pu faire mieux sur l'action adverse initiée par une relance précise des Trudonnaires.

Advertisement

Bipolaire et tension accrue en seconde période

La seconde période a vu le Sporting reprendre les commandes, notamment grâce à Scheidler qui a décroché une très belle frappe pour porter le score à deux buts d'écart. Pourtant, cette avance relative n'a pas rassuré la partie adverse. Une action entamée par une relance judicieuse a conduit Scheidler à inscrire ce but, mais OHL n'a pas lâché prise. L'équipe de Seraing a mené jusqu'à l'heure de jeu, période durant laquelle un joueur a reçu un second avertissement pour abus de cartons jaunes, maintenant la pression sur les épaules des Zèbres.

Final dramatique et leçon pour le club

L'inévitable s'est produit en fin de match alors que les Trudonnaires ont converti leurs nombreuses occasions en égalisation. Le moment le plus critique est survenu lorsque Mohamed Kone a reçu son second carton rouge pour une faute commise en dehors du rectangle. Cette exclusson a forcé Charleroi à disputer l'action finale avec un joueur de champ dans les buts. C'est cet homme de terrain qui a pris ses responsabilités et a empêché le score final de changer. Charleroi a joué son bonheur et le paie cash, avec des leçons à tirer de ce partage évitable mais frustrant.