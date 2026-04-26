Sri Lanka : 22 moines arrêtés avec 110 kg de Kush à l'aéroport de Colombo

Vingt-deux moines sri-lankais ont été arrêtés à l'aéroport de Colombo après avoir ramené 110 kg de Kush, une variété puissante de cannabis, de Thaïlande. L'affaire suscite l'indignation et soulève des questions sur le trafic de drogue au Sri Lanka.

Vingt-deux moines bouddhistes sri-lankais ont été interpellés dimanche à l'aéroport international de Colombo, à leur retour d'un séjour en Thaïlande . Les autorités douanières ont annoncé la découverte de 110 kilogrammes de Kush , une variété particulièrement puissante de cannabis, dissimulée dans leurs bagages.

Cette affaire, qui suscite une vive émotion au Sri Lanka, met en lumière les défis persistants de la lutte contre le trafic de drogue dans le pays. Le groupe de moines, composé principalement de jeunes étudiants issus de divers temples à travers le Sri Lanka, revenait d'une escapade de quatre jours dans la capitale thaïlandaise, Bangkok. Leur voyage était financé par un homme d'affaires dont l'identité n'a pas été divulguée pour le moment.

Les investigations se concentrent désormais sur l'origine de la drogue et le rôle potentiel de cet homme d'affaires dans l'organisation de ce trafic. Les moines ont habilement dissimulé la Kush dans des compartiments secrets aménagés à l'intérieur de leurs valises, chaque individu transportant en moyenne cinq kilogrammes de stupéfiants. Cette méthode de dissimulation sophistiquée témoigne d'une préparation minutieuse et d'une connaissance des procédures de contrôle douanier.

La découverte a été faite lors d'une inspection de routine des bagages à l'arrivée du vol en provenance de Bangkok. Les douaniers, alertés par des anomalies dans les valises, ont procédé à une fouille plus approfondie, révélant ainsi la présence de la drogue. Les moines ont été immédiatement placés en garde à vue et remis aux autorités policières pour être interrogés. Ils devront comparaître devant un magistrat dans les prochaines heures pour être formellement accusés et placés en détention provisoire.

Cette saisie représente la plus importante quantité de Kush jamais interceptée à l'aéroport international de Colombo, soulignant l'augmentation du trafic de cette substance particulièrement prisée sur le marché noir. La Kush, connue pour sa forte concentration en tétrahydrocannabinol (THC), est une variété de cannabis originaire des montagnes de l'Hindou Kouch, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Elle est réputée pour ses effets puissants et est souvent recherchée par les consommateurs avertis.

Les autorités sri-lankaises ont exprimé leur préoccupation face à cette tendance et ont annoncé le renforcement des mesures de contrôle aux frontières pour lutter contre l'importation de drogues illicites. L'incident rappelle également d'autres affaires similaires survenues ces dernières années, notamment l'arrestation en 2023 d'une ressortissante britannique de 21 ans, également à l'aéroport de Colombo, avec 46 kilogrammes de drogue en provenance de Bangkok.

Ces affaires mettent en évidence le rôle du Sri Lanka comme point de transit potentiel pour le trafic de drogue en provenance d'Asie du Sud-Est. Par ailleurs, les autorités sri-lankaises ont régulièrement intercepté des cargaisons importantes d'héroïne et d'autres stupéfiants introduits clandestinement par voie maritime, à bord de petits bateaux de pêche. Ces opérations témoignent de la diversité des méthodes utilisées par les trafiquants de drogue pour contourner les contrôles et acheminer leurs marchandises illicites vers le Sri Lanka.

L'affaire des moines bouddhistes a provoqué une onde de choc au Sri Lanka, un pays où le bouddhisme est la religion majoritaire et où les moines sont traditionnellement considérés comme des figures morales respectées. La communauté bouddhiste a exprimé sa consternation face à cette affaire et a condamné fermement les actes de ces moines.

Des représentants de plusieurs temples ont souligné que le comportement de ces individus est en contradiction avec les principes fondamentaux du bouddhisme, qui prône la non-violence, la compassion et le respect de la loi. L'incident risque de ternir l'image du bouddhisme au Sri Lanka et de susciter des interrogations sur la moralité et l'éthique de certains membres du clergé.

Les autorités religieuses ont annoncé qu'elles mèneront une enquête interne pour déterminer les circonstances de ce voyage et les motivations de ces moines. Elles ont également promis de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de ceux qui se seraient avérés coupables de trafic de drogue. L'affaire soulève également des questions sur la vulnérabilité des jeunes moines aux influences extérieures et sur la nécessité de renforcer leur éducation et leur formation morale.

Les autorités sri-lankaises ont réaffirmé leur engagement à lutter contre le trafic de drogue et à protéger la société contre les dangers de la toxicomanie. Elles ont appelé à une coopération accrue entre les différents organismes concernés, notamment les douanes, la police et les autorités judiciaires, pour renforcer les contrôles aux frontières et démanteler les réseaux de trafic de drogue





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