STA²RE : Un projet pour la santé environnementale et l'adaptation aux défis climatiques

Le projet STA²RE, mené à Mouscron, rassemble des experts belges et français pour trouver des solutions concrètes face aux vulnérabilités climatiques. De la simulation de canicule à la prévention des inondations, en passant par la préservation de la biodiversité, le projet explore des approches innovantes pour améliorer la santé environnementale et l'adaptation aux changements climatiques.

Il est désormais indéniable que notre santé est intrinsèquement liée à notre environnement. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne même que près d'un quart des décès à l'échelle mondiale sont attribuables à des facteurs environnementaux évitables.

Les phénomènes tels que les canicules répétées, les inondations, la pollution de l'air et de l'eau, ainsi que la disparition de la biodiversité, ne sont plus des prédictions lointaines; ils ont déjà un impact tangible sur notre vie quotidienne. Face à cette réalité, il est impératif de s'interroger sur l'adaptation et, surtout, sur les mesures à prendre.\C'est dans ce contexte que le projet STA²RE a été lancé à Mouscron. Cette initiative collaborative rassemble des experts belges et français issus des domaines de la santé, de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Leur objectif principal est de collaborer afin de concevoir des solutions concrètes pour atténuer les vulnérabilités climatiques. Pour susciter une prise de conscience accrue, le projet a débuté de manière percutante. Les participants ont été invités à pénétrer dans un camion chauffé à 50°C, une simulation volontairement extrême visant à illustrer ce que pourraient devenir certaines périodes de chaleur dans les décennies à venir. À l'intérieur du camion, l'expérience est loin d'être passive : les participants sont encouragés à marcher, à réfléchir et à effectuer des exercices. Rapidement, le constat s'impose : la fatigue physique est évidente, la concentration faiblit et la réflexion devient ardue. Les spécialistes confirment que de telles températures ont des effets néfastes sur les capacités cognitives, la mémoire à court terme et la communication. De plus, il est crucial de ne pas négliger l'impact sur le système cardiovasculaire et la respiration.\Une autre démonstration tout aussi frappante a consisté en une simulation d'inondations en 3D. Grâce à des pluies virtuelles, les participants ont pu observer la rapidité avec laquelle un territoire peut être submergé et, surtout, saisir les conséquences potentielles sur la santé. Au-delà des dommages matériels, les risques sont multiples, notamment les blessures, les objets emportés par les eaux, le développement de moisissures dans les habitations et les problèmes respiratoires. Le projet a également mis en avant le rôle crucial de la biodiversité. À la réserve de la Fontaine Bleue, à Mouscron, les participants ont découvert un espace naturel de 7 hectares, à quelques centaines de mètres du centre-ville, qui accueille annuellement près de 3000 enfants. L'objectif est de démontrer que la préservation de la nature exerce un impact direct sur notre bien-être et notre santé, tant à court qu'à long terme. Suite à cette phase de sensibilisation, le projet STA²RE entre désormais dans une phase plus opérationnelle. Au cours des prochains mois, les partenaires belges et français uniront leurs efforts pour proposer des solutions concrètes et applicables sur le terrain. Ils étudieront divers leviers tels que la qualité de l'air, la gestion des inondations et la protection des écosystèmes, avec un objectif clair : mettre en œuvre des actions d'ici trois ans pour aider les territoires à mieux faire face aux défis environnementaux





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