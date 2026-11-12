Stabilisation des naissances à Liège impacte les postes de sage-femme en 2025

La baisse de la durée d'hospitalisation réduit les besoins en personnel soignant malgré un nombre de naissances stable dans les hôpitaux liégeois cette année.

Le secteur de la santé liégeois connaît une transformation structurelle majeure en 2025, marquée par une stabilisation inattendue du taux de natalité tout en observant une contraction significative des postes de travail pour les professionnels de la petite enfance. Cette dynamique paradoxalement délicate impacte directement les établissements hospitaliers de la région, notamment le CHC Mont Légia et le CHU de Liège, qui adaptent leurs stratégies de recrutement face à une demande de soins qui évolue.

Contrairement aux prévisions pessimistes concernant un déclin démographique, les chiffres publiés pour l'année 2025 révèlent une résilience notable des arrivées en maternité. Les responsables médicaux constatent que la diminution du taux de naissance ne s'est pas trop fait sentir sur le terrain, permettant aux établissements de maintenir un volume d'activité proche des années précédentes, ce qui modifie la donne pour la gestion des ressources humaines hospitalières.

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Données démographiques stables au CHC Mont Légia

Delphine Antoine, responsable du secteur Mère enfant au CHC Mont Légia, confirme cette tendance à la stabilité en fournissant des chiffres précis sur l'activité du site. Selon ses déclarations, l'établissement a enregistré environ 3500 accouchements sur l'année, représentant une baisse marginale d'une trentaine d'accouchements par rapport à l'année précédente. Cette différence statistique reste négligeable et confirme que l'activité de la maternité reste globalement soutenue malgré les fluctuations démographiques nationales.

À l'échelle de l'ensemble du CHU de Liège, le tableau se précise davantage avec des données globales compilées. Le nombre de naissances à la Citadelle s'est établi à 2494 en 2025, tandis que la moyenne pour l'ensemble du CHU tourne entre 1100 et 1200 naissances selon les sites, renforçant l'idée que le volume total de naissances reste autour des 3500 au Mont Légia et constitue une part majeure de l'activité hospitalière locale.

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Réduction de la durée d'hospitalisation et gestion des lits

Malgré ce taux de natalité jugé stable par les directeurs médicaux, la pression sur les ressources humaines se manifeste différemment. Les besoins en sage-femme sont tout de même en constante diminution, non pas à cause du nombre de bébés nés, mais en raison de la durée de séjour des mamans. Les nouvelles mères restent entre deux et quatre jours à l'hôpital, mais la tendance lourde montre une convergence vers des séjours de deux jours uniquement.

Cette réduction drastique du temps d'hospitalisation a un impact direct sur la capacité d'accueil physique des services de maternité. En libérant des lits plus rapidement, les établissements peuvent gérer le flux des patientes avec moins de personnel en fonction par lit occupé. La norme actuelle compte une sage-femme pour cinq patientes, une ration qui, bien que stable, devient plus facile à satisfaire grâce à la rotation rapide des sorties, ce qui influence directement les besoins en recrutement.

Impact concret sur le recrutement et les stages

Cette nouvelle réalité opérationnelle conduit les hôpitaux à engager beaucoup moins de personnel, au vu de la concentration de lits nécessaire pour maintenir la qualité des soins. Les services font face à un excédent de candidatures de la part des sages-femmes diplômées ou en activité, auxquelles ils ne peuvent malheureusement pas donner de suite immédiate. La capacité d'absorption du marché de l'emploi local dans le secteur public a donc atteint ses limites structurelles actuelles.

La situation est identique pour les stagiaires qui représentent le futur vivier de professions de santé. Pour les étudiants, c'est la même problématique qui se pose avec une intensité comparable. On reçoit une dizaine de demandes de stages par semaine, venant principalement de Liège, mais aussi parfois de Mons, mais les établissements ne savent pas accueillir tout le monde faute de places disponibles et de tuteurs disponibles pour encadrer correctement.

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Inquiétudes des étudiantes et perspectives d'emploi

Cette diminution des perspectives d'emploi inquiète sérieusement du côté des étudiantes en formation initiale ou continue. Des profils comme Viane Jacob et Léa Pirçon illustrent cette anxiété grandissante au sein de la communauté étudiante. L'incertitude sur l'avenir professionnel immédiat après l'obtention des diplômes crée un climat d'inquiétude, car le débouché traditionnel qu'est le poste hospitalier publique semble se raréfier en raison de ces ajustements structurels.

Les professionnels de santé et les étudiants doivent donc s'adapter à un marché du travail qui se contracte malgré une activité clinique qui reste forte. La clé du problème réside moins dans la démographie des naissances que dans l'efficience hospitalière et la réduction des temps de séjour, deux facteurs qui modifient profondément la donne pour les carrières professionnelles dans le domaine maternel au sein de la région liégeoise.