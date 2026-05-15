Stade Roi Baudouin subit de graves dégradations pendant la finale de la Coupe de Belgique

Le stade Roi Baudouin a subi de graves dégradations jeudi lors de la finale de la Coupe de Belgique, remportée 3-1 après prolongation par la Royale Union Saint-Gilloise face au RSC Anderlecht. La première échevine en charge des Sports de la Ville de Bruxelles, Florence Frelinx, a dénoncé avec la plus grande fermeté les dégâts constatés, en particulier dans la tribune d'Anderlecht. Des photographies diffusées par la Ville montrent de nombreux sièges arrachés ou détruits ainsi que des détritus et des dégâts matériels importants dans plusieurs secteurs du stade. Selon l'échevine MR, près de 300 sièges auraient été cassés. Un incendie a également été allumé durant la rencontre. Le décompte précis des dégâts doit encore être réalisé vendredi. Nous pouvons comprendre la frustration sportive. Mais rien, absolument rien, ne peut justifier que l'on démolisse un bien public, a dénoncé Florence Frelinx dans un communiqué. L'élue a rappelé que le stade Roi Baudouin était le stade national et la maison des Diables rouges. La facture envoyée au club

Le stade Roi Baudouin a subi d'importantes dégradations jeudi lors de la finale de la Coupe de Belgique, remportée 3-1 après prolongation par la Royale Union Saint-Gilloise face au RSC Anderlecht.

La première échevine en charge des Sports de la Ville de Bruxelles, Florence Frelinx, a dénoncé avec la plus grande fermeté les dégâts constatés, en particulier dans la tribune d'Anderlecht. Des photographies diffusées par la Ville montrent de nombreux sièges arrachés ou détruits ainsi que des détritus et des dégâts matériels importants dans plusieurs secteurs du stade. Selon l'échevine MR, près de 300 sièges auraient été cassés. Un incendie a également été allumé durant la rencontre.

Le décompte précis des dégâts doit encore être réalisé vendredi. Nous pouvons comprendre la frustration sportive. Mais rien, absolument rien, ne peut justifier que l'on démolisse un bien public, a dénoncé Florence Frelinx dans un communiqué. L'élue a rappelé que le stade Roi Baudouin était le stade national et la maison des Diables rouges. La facture envoyée au clu





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