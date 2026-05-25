Standard-Charleroi : Le directeur général liégeois exprime sa fermeté et la décision de sévir sans supporters visiteurs

Le directeur général liégeois a exprimé sa fermeté et sa responsabilité en ces moments difficiles suite aux débordements qui ont marqué la fin du match Standard-Charleroi. Il a également annoncé la décision de sévir et de ne pas permettre de supporters visiteurs aux prochains matchs contre Charleroi. La saison prochaine, les deux matchs se joueront sans supporters.

Le directeur général liégeois a déclaré que les débordements qui ont marqué la fin du match Standard-Charleroi ont été très remontés. Il a exprimé sa fermeté et sa responsabilité en ces moments difficiles.

Le Standard a décidé de sévir et ne permettra pas de supporters visiteurs aux prochains matchs contre Charleroi. La saison prochaine, les deux matchs se joueront sans supporters. Le directeur général a également indiqué que cette décision ne concernait pas les rencontres face à Anderlecht, qui ont eu des problèmes de supporter au passé





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