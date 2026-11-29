Victoire majeure pour le Standard de Liège face au Club Bruges (3-1) ce dimanche. Les Rouches profitent de cette défaite brugeoise pour s'isoler à la sixième place du classement.

Le Standard de Liège a remporté une victoire decisive contre le Club Bruges sur le score de 3-1 ce dimanche lors de la 13e journée de Jupiler Pro League. Ce succès permet aux Rouches de remonter directement à la sixième place du classement général. Cette performance sportive intervient juste quatre jours après une défaite lourde du Club Bruges en Ligue des Champions contre Liverpool (0-3).

Dominance technique et premier but validé

Le Club Bruges, qui occupe la deuxième position avec 31 unités, a dominé les premiers moments du match. Le gardien liégeois Matthieu Epolo a dû intervenir à plusieurs reprises pour contrer les attaques brugeoises. En sixième minute, Felix Lemaréchal a menacé la cage, suivi par un corner dangereux où Rayan Touzghar a sauvé un tir de Freddie Potts. Nicolò Tresoldi et Brandon Mechele ont également sollicité Epolo dans les dix-huit premières minutes.

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Les visiteurs brugeois ont cru ouvrir le score à plusieurs reprises grâce à Carlos Forbs et Hugo Vetlessen. Cependant, l'assistance vidéo (VAR) a annulé deux actions pour faute de main et hors jeu. À la 41e minute, le Standard de Liège a enfin ouvert le score. Adnane Abid a lancé Salieu Drammeh qui a battu Yann Sommer. Malgré une vérification, l'arbitre a validé ce but de 1-0.

Expansion de l'avantage et auto-but décisif

La deuxième période a vu le Standard de Liège doubler sa mise dès la 46e minute. Adnane Abid a d'abord vu son tir repoussé par Yann Sommer, mais Salieu Drammeh a ensuite lobé le gardien suisse pour porter le score à 2-0. Quatre minutes plus tard, à la 50e minute, Brandon Mechele a marqué un contre son camp après un centre de Gustav Mortensen. Le score était alors de 3-0 pour les locaux.

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Le Club Bruges a tenté de revenir dans le match vers la fin de la rencontre. Joaquin Seys et Freddie Potts ont réduit l'écart à la 73e minute grâce à une reprise de Nicolò Tresoldi. Le score final s'est figé sur le score de 3-1. Tresoldi a manqué une opportunité de revenir à un but à la 89e minute, tirant hors de sa cible après une reprise de la tête.

Implications pour le classement et contexte politique

Cette défaite place le Club Bruges dans une situation précaire face à l'Union Saint-Gilloise. Si l'Union Saint-Gilloise remporte son match face à La Gantoise ce soir, il s'isolerait davantage en tête du championnat avec 32 points. De leur côté, les Liégeois consolident leur cinquième place avec 21 points, isolant nettement leurs poursuivants directs.

Le contexte autour du Standard de Liège est également marqué par les déclarations de l'ancien président Bruno Venanzi. Interrogé sur le 7h40 de bel RTL, il a expliqué les raisons de la vente du club et a donné des conseils au nouveau propriétaire. Son passage a soulevé des questions sur l'impact médiatique et émotionnel de sa présidence précédente.

Réactions et perspective pour les équipes

Le Club Bruges devra analyser rapidement ses déficiences défensives après cette série de résultats décevants. La perte de points face au Standard de Liège complique la donne pour la course au titre. Les joueurs doivent se concentrer sur les prochaines échéances pour retrouver la régularité nécessaire.

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Le Standard de Liège, quant à lui, aborde la suite de la saison avec un moral remonté. Cette victoire contre un grand rival renforce la confiance des joueurs et de l'encadrement technique. L'équipe vise désormais à maintenir cette dynamique pour consolider sa position et potentiellement viser des qualifications européennes plus prestigieuses.