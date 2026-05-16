Standard de Liège et Genk se quittent sur un match nul et vierge (0-0) en Europe playoffs

Le Standard de Liège et Genk se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0) samedi à Sclessin, lors du match au sommet de la 8e journée des Europe playoffs. Les deux équipes, qui totalisent 34 points, restent en tête de ces playoffs.

Le Standard de Liège et Genk se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0) samedi à Sclessin, lors du match au sommet de la 8e journée des Europe playoffs.

Les deux équipes, qui totalisent 34 points, restent en tête de ces playoffs. Les joueurs de Vincent Euvrard sont bien rentrés dans la rencontre. Pourtant, la première grosse opportunité a été limbourgeoise. Robin Mirisola s’est joué d’Henry Lawrence et sa frappe du pied gauche a été sauvée de justesse par David Bates (24e).

La poisse a ensuite une nouvelle fois touché Genk. Après avoir perdu Daan Heymans et Konstantinos Karetsas sur blessure la semaine passée, Nicky Hayen a dû remplacer Noah Adedeji-Sternberg avant la pause (34e). À peine sur le terrain depuis moins de deux minutes, Ayumu Yokoyama a frappé le poteau (36e). Le Japonais a ensuite manqué le cadre après une bonne remise de Robin Mirisola (45e+3).

Au retour des vestiaires, la frappe déviée de Rafiki Said est passée juste à côté et sur le corner qui a suivi, la tête d’Ibrahim Karamoko a obligé Lucca Brughmans à se détendre (48e). Le gardien de 17 ans s’est aussi montré attentif face à Said quelques instants plus tard (50e). Ensuite, c’est Mathieu Epolo qui a veillé au grain sur la tentative surprenante de Junya Ito (58e).

À dix minutes du terme, le gardien congolais s’est envolé pour aller stopper la frappe de Joris Kayembe, déviée par Bates (81e). Dans les derniers instants de la rencontre, Epolo a encore été décisif, du pied cette fois-ci, face à Ken Nkuba (90e)





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