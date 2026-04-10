Standard de Liège : Euvrard fait le point sur les blessés, Mortensen encensé et Hadidi cité au Real Madrid

Vincent Euvrard a fait le point sur les blessés du Standard de Liège, soulignant l'impact de Mortensen et évoquant l'intérêt du Real Madrid pour Ilian Hadidi.

Comme à son habitude, Vincent Euvrard a entamé sa conférence de presse par une revue des effectifs. L'entraîneur du Standard a fait état des absents de longue date, ainsi que des 'nouveaux' qui viennent grossir les rangs de l'infirmerie. 'Teuma sera encore absent quelques semaines. Fossey et Assengue vont plutôt bien, ils s'entraînent partiellement avec le groupe mais le match arrive un peu trop tôt pour eux. La semaine prochaine, ça devrait aller pour les deux.

Ensuite, il y a Karamoko, que nous ne sélectionnerons pas pour ce match. Il continue d'avoir des soucis avec sa pubalgie, donc le staff médical a décidé de l'écarter du groupe pendant une semaine. Et il y a Mathieu Epolo, qui s'est blessé au doigt. Il ne sera pas disponible non plus pour ce match.' Une petite surprise, donc, de voir le gardien liégeois devoir déclarer forfait : 'Cela s'est produit lors d'une simple prise de balle. C'était dans la semaine, avant-hier je crois, lors d'une des premières séances qu'il ait faites' a confirmé Euvrard. \Parmi les recrues hivernales réussies, on notera Gustav Mortensen. Arrivé discrètement de Lyngby, le Danois s'est immédiatement intégré, au point de devenir titulaire indiscutable sur le flanc gauche. Interrogé à son sujet, Vincent Euvrard s'est montré très élogieux : 'Dès sa première entrée en jeu contre Charleroi, il a montré de la personnalité et une grande capacité d'adaptation. Il n'avait plus joué depuis novembre, donc il manquait de rythme, et il a su s'adapter rapidement et réaliser de belles performances semaine après semaine. Chaque match qu'il dispute, y compris avec l'équipe nationale danoise, il est impressionnant en termes de statistiques physiques. Il sait répéter les efforts et les sprints longs sur la ligne, il a une très bonne connexion avec Rafiki Saïd et il commence à délivrer des passes décisives, ce qui lui faisait défaut au début.'\Privé de victoire en PO2 depuis 30 rencontres, le Standard a mis fin à l'hémorragie en s'imposant face à Louvain le week-end dernier. Cependant, les supporters liégeois semblent marqués par le passé récent et ne semblent pas particulièrement enthousiastes à l'idée de disputer à nouveau les play-offs 2. Selon certaines rumeurs, seulement 7000 abonnements auraient été vendus pour ce mini-championnat. Cela n'émeut pas outre mesure Euvrard : 'C'est à nous de proposer un football attrayant pour attirer les gens. Que les supporters soient moins enthousiastes pour les play-offs, c'est normal. La semaine dernière, il n'y avait aucun supporter et nous avons joué comme nous avons joué. Cela prouve que l'on n'a pas toujours besoin des supporters pour produire du bon jeu. Mais quand ils sont là, c'est mille fois plus agréable. Et donc, faire vivre Sclessin et faire vibrer Sclessin, comme nous l'avons fait contre l'Union, contre Anderlecht à domicile, c'est cela que nous voulons. Mais encore une fois, pour remplir le stade, c'est à nous de réaliser de grandes performances. J'ai lu quelque part que si l'on regarde les cinq dernières saisons, le Standard est l'équipe la moins performante à domicile avec 1,3 point par match.' L'occasion est belle pour les Liégeois de remporter une deuxième victoire consécutive et de se réconcilier un peu avec les play-offs… et leurs supporters. L'une des rumeurs les plus surprenantes de la semaine est l'intérêt du… Real Madrid pour Ilian Hadidi, membre de l'Académie liégeoise. Sans surprise, Vincent Euvrard a été questionné sur son jeune joueur ce vendredi : 'Si je connais le joueur ? Oui, grâce à quelques images que j'ai regardées, notamment des U18 ou des U23. Mais après, ce sont plutôt des questions pour Marc (Wilmots) en termes de recrutement. Nous observons les joueurs, nous en avons fait monter pas mal à l'entraînement. De cette façon, je les vois de plus près et nous pouvons juger. Mais je pense que l'Académie doit redevenir un des piliers sur lesquels nous bâtissons.' Une belle pirouette pour esquiver habilement une question délicate





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