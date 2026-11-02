Standard de Liège : La crise s'accentue avec un bilan désastreux et des critiques acerbes

Le Standard de Liège traverse une période critique avec seulement un point sur quinze. Consultant et observateurs analysent les défaillances tactiques et la chute de forme d'Adnane Abid face à Courtrai.

Le Standard de Liège sombre dans une crise profonde marquée par un résultat désastreux face à Courtrai. L'équipe liégeoise a concédé une nouvelle défaite qui accentue sa difficulté à collecter des points en championnat. Ce revers enflamme le doute autour de la performance collective et individuelle des joueurs. Les supporters et experts observent avec inquiétude cette dérive sportive persistante.

Un bilan catastrophique de un point sur quinze

La saison du Standard ressemble à des montagnes russes pour le plus grand malheur de ses fidèles. Les Liégeois ont commencé avec dix points puis quinze, avant de basculer vers une série de cinq matchs sans victoire. Ce résultat actuel laisse seulement un petit point sur quinze au classement. Cette accumulation de faux pas plonge le club encore un peu plus dans l'incertitude. La situation ne plaît manifestement pas à l'ensemble de l'entourage sportif.

Also read Rentrée scolaire : les étudiants promettent de rester mobilisés

Criticité du consultant sur la prestation technique

Présent sur le plateau de la Tribune ce lundi soir, le consultant n'a pas mâché ses mots lors de son intervention. Il a qualifié la performance de faute professionnelle irréparable pour un club de ce calibre. Vous ne pouvez pas vous perdre des points contre une équipe comme Courtrai, décrite comme un oiseau pour le chat depuis le début. Cette remarque souligne l'absurdité stratégique de perdre face à un adversaire perçu comme inférieur. La gestion des points cruciaux apparaît comme la faiblesse majeure actuelle.

Problèmes tactiques et inadéquation des attaquants

Les deux joueurs offensifs liégeois rencontrent des difficultés majeures à se trouver sur le terrain. Cécile De Gernier explique que le système ne leur permet pas de se rapprocher physiquement. On les attend sur toute la largeur du terrain, les isolant l'un de l'autre. Jouer avec deux attaquants parce qu'on en possède deux est une chose. Mais l'équipe est-elle conçue pour ce schéma tactique ? La connexion entre les deux attaquants de pointe reste déficiente.

Advertisement

Historique négatif et insuffisance face à Courtrai

Ces deux joueurs jouaient déjà ensemble il y a deux ans sans succès. Forcer leur association ne fonctionne pas aujourd'hui plus qu'hier. Il faut observer le nombre de passes entre eux, car c'est ce qui leur est demandé. Adnane Abid a caché énormément de problèmes du Standard grâce à ses débuts exceptionnels. Il était exceptionnel des deux côtés du terrain, avec et sans ballon. Le Standard n'est pas capable de reproduire ce niveau technique toutes les semaines.

Statistiques alarmantes et perspectives futures

Face à Courtrai, à domicile, le niveau est insuffisant pour espérer la victoire. Tu dois avoir le feu dès le début du match pour gagner. Si Pirard n'est pas là en fin de match, ils perdent contre Courtrai. Courtrai marque un but toutes les 405 minutes depuis le début du championnat. Le Standard a permis à Courtrai de marquer 45 buts en plus que la normale. Un fameux problème structurel reste à résoudre rapidement par l'encadrement technique.