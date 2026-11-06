Standard de Liège : Victoire cruciale contre Beveren avec un triplé d'Ayensa

Le Standard de Liège s'impose face à Beveren grâce à un triplé de Dennis Ayensa. Une victoire essentielle pour les Liégeois qui renouent avec le succès en championnat.

Le Standard de Liège a impérativement besoin de s'imposer ce soir pour éviter un enfoncement supplémentaire dans la hiérarchie et pour apaiser les passions de ses supporters. Les Liégeois ont enfin entendu ce message critique et ont obtenu cette victoire nécessaire face à Beveren. Ce résultat vient interrompre une série négative difficile à assumer pour le club wallon.

Déroulement tactique et dominance liegeoise

L'entame de match a été intense et convaincante pour les Rouches, qui ont rapidement pris les commandes du jeu. Cependant, après cette entrée en matière prometteuse, le Standard a quelque peu levé le pied, permettant à Beveren de rééquilibrer les débats au milieu de terrain. Aux alentours de la demi-heure de jeu, les Liégeois ont remis un coup d'accélérateur, tentant de faire la différence, sans toutefois parvenir à faire le break immédiatement.

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Performance exceptionnelle de Dennis Ayensa

Au retour des vestiaires, les visiteurs ont affiché de meilleures intentions et le Standard a privilégié les contres pour être plus prudent. Lancé par Club Africain Abid, Dennis Ayensa est passé tout près du doublé, créant une opportunité majeure mais sans finalisation immédiate. Cette occasion manquée n'était toutefois que partie remise pour l'attaquant qui visait un exploit personnel.

Moins de dix minutes plus tard, Dennis Ayensa a concrétisé son travail en étant fauché dans le rectangle pénal. L'Iranien s'est chargé lui-même de transformer le penalty pour faire le break, portant le score à 2-0 à la 63e minute. Ce but a fait un bien fou aux Liégeois, qui n'étaient pas encore à l'abri d'une mauvaise surprise, surtout dans une période aussi délicate de la saison pour l'équipe.

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Célébration du premier triplé de sa carrière

En grande forme ce soir, Dennis Ayensa a remis le couvert cinq minutes plus tard, scellant définitivement la victoire du Standard. Une nouvelle fois servi par Club Africain Abid, comme sur le premier but, l'attaquant s'est offert le premier triplé de sa carrière. Ce but, inscrit à la 68e minute, a porté le score sur le marqueur final de 3-0 et a validé la supériorité liegeoise.

Les Rouches renouent ainsi avec le succès en championnat pour la première fois depuis le 5 septembre dernier. Cette victoire constitue un soulagement majeur pour le groupe et l'encadrement technique, qui cherchaient désespérément à reprendre confiance. Le retour à la victoire après près de deux mois d'attente marque un tournant psychologique important pour la suite de la compétition.