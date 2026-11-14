Starship SpaceX: Échec Super Heavy mais réussite orbitale

La fusée Starship de SpaceX a atteint l'orbite mais le propulseur Super Heavy a échoué. Découvrez les détails de cette mission orbitale et les perspectives de récupération.

La fusée Starship de SpaceX s'est élancée depuis le Texas le 18 avril à 16h47 locales, correspondant à 23h47 en Belgique. Cet événement marquant a vu le vaisseau atteindre avec succès l' orbite terrestre. Cependant, la mission a été partiellement compromise par un problème technique sur l'étage inférieur Super Heavy. Cette défaillance a empêché la récupération initiale prévue pour ce premier étage.

Déroulement de la mission et échec technique

SpaceX a lancé la plus grande et plus puissante fusée jamais construite. Après quelques minutes de vol, la séparation des deux étages a eu lieu normalement. L'étage supérieur, le vaisseau, a poursuivi sa trajectoire vers l'orbite. En revanche, l'étage inférieur, nommé Super Heavy, a connu un problème technique majeur. Cette erreur a douché en partie les espoirs de l'entreprise concernant la réutilisabilité immédiate.

Also read Collision portuaire à La Nouvelle-Orléans : porte-conteneurs et croisière

L'entreprise a décidé de laisser retomber ce premier étage dans les eaux du Golfe du Mexique. Cette zone se trouve près de sa base de lancement. SpaceX avait déjà réussi à récupérer Super Heavy lors de trois précédents vols d'essai. Contrairement à ces succès antérieurs, l'équipe a choisi de ne pas tenter un rattrapage risqué. Cette décision visait à sécuriser l'opération face à l'anomalie technique détectée.

Objectifs orbitaux et déploiement Starlink

Le vaisseau a atteint l'orbite terrestre avec succès malgré l'incident. Il doit y déployer 26 satellites spécifiques. Ces satellites sont destinés à enrichir la constellation d'internet satellitaire Starlink. Ce déploiement reste crucial pour l'expansion du réseau mondial de connectivité. L'entreprise poursuit ainsi ses objectifs stratégiques de couverture internationale.

Advertisement

SpaceX vise une réutilisation rapide de sa fusée Starship. Cet objectif permettrait de réaliser d'importantes économies opérationnelles. Une cadence de vol accélérée serait également rendue possible. La réussite de l'étage supérieur prouve la viabilité du concept orbital. L'échec de l'étage inférieur reste un obstacle temporaire à la réutilisabilité totale.

Stratégies de sécurité et récupération future

SpaceX prévoit de faire revenir le vaisseau le samedi prochain. L'entreprise souhaite le récupérer sur le site de lancement. Cette manœuvre constituerait une prouesse technique extrêmement complexe. Elle ne sera tentée que si le vaisseau passe tous les contrôles de sécurité. Elon Musk a souligné l'importance de ces vérifications avant toute tentative.

La possibilité d'une perte de contrôle en vol d'un tel engin est très dangereuse. SpaceX a prévu plusieurs scénarios de sécurité pour écourter le vol si besoin. Ces protocoles sont essentiels en raison des risques importants liés à la mission. La technologie de récupération reste en développement actif. L'industrie spatiale attend les prochaines étapes avec attention.