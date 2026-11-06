Statistiques Vlaamendes: 17,4% des véhicules refusés à la révision technique

Les chiffres officiels de GOCA révèlent que près de 18% des voitures testées en Flandre présentaient des défauts critiques liés à l'usure et à l'âge du véhicule.

Les statistiques publiées par GOCA Vlaanderen pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 indiquent que 17,4 pour cent des véhicules particuliers examinés n'ont pas réussi l'épreuve de la révision technique. Sur un échantillon de plus de deux millions d'automobiles, soit 2 072 410 voitures testées dans les 43 centres de contrôle agréés de la région flamande, une proportion significative de 360 981 véhicules a été jugée non conforme aux normes de sécurité exigées. Cette défaillance a entraîné soit l'interdiction immédiate de circuler, soit l'obligation de soumettre le véhicule à un contre-contrôle dans un délai très court, fixé à quinze jours ou trois mois selon la gravité des anomalies détectées.

Défauts Critiques et Interdictions de Circulation

Une partie de ces défaillances revêt un caractère particulièrement sévère pour la sécurité des usagers de la route. Parmi les véhicules présentant un problème technique, 1,4 pour cent, ce qui représente 29 980 voitures, soit environ une voiture sur 70, ont fait l'objet d'une interdiction formelle de circuler. Cette catégorie de défauts majeurs implique que le véhicule ne pouvait pas être conduit sur la voie publique, nécessitant souvent un remorquage pour être remis en état. Inversement, le bilan montre que plus de 82 pour cent des véhicules contrôlés sur cette période n'ont enregistré aucun problème entraînant une telle restriction, confirmant que la majorité du parc automobile flamand reste en état de marche acceptable pour la circulation.

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Impact de l'Âge du Véhicule sur la Conformité

Dirk Snauwaert, porte-parole de GOCA Vlaanderen, souligne une corrélation directe entre l'ancienneté d'une automobile et le risque de non-conformité lors des inspections. Pour les voitures âgées de neuf ans ou moins, le taux de défauts se situe entre 10 et 11,5 pour cent. Cependant, cette proportion augmente considérablement avec le temps, atteignant 23 pour cent pour les véhicules âgés de 14 à 15 ans. Cette augmentation progressive met en évidence que l'usure naturelle des composants mécaniques et structurels des véhicules joue un rôle déterminant dans la probabilité d'échec aux vérifications de sécurité obligatoires.

Composants Mechaniques en Tête des Défaillances

Les sources de ces défauts varient sensiblement selon le kilométrage et l'âge du véhicule. Les émissions d'échappement représentent un problème croissant, passant de 0,4 pour cent pour les voitures récentes à 5,1 pour cent pour les modèles plus âgés. De même, les problèmes liés à la suspension augmentent de 0,5 pour cent à 3,3 pour cent au fil des années. Ces données confirment que la dégradation des pièces soumises aux contraintes de l'usage quotidien est la cause première des rejets techniques pour la majorité des véhicules anciens.

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Anomalies Permanentes Malgré la Modernité

Contrairement aux autres composants mécaniques, les phares constituent une exception notable dans ce panorama de défaillances liées à l'usure. Les problèmes de système d'éclairage sont la catégorie de défaut la plus fréquente, et ce, quelle que soit la classe d'âge du véhicule. Dans la pratique courante, ces échecs ne correspondent généralement pas à une panne totale, mais plutôt à un mauvais réglage de l'orientation des faisceaux lumineux ou à une ampoule défectueuse. Ces erreurs simples mais fréquentes soulignent l'importance de l'entretien préventif pour garantir la visibilité et la sécurité de conduite.

Transparence des Données et Accès Public

GOCA Vlaanderen a pris la décision de rendre ces informations accessibles au grand public pour la première fois sous cette forme détaillée. L'organisation affirme vouloir fournir un aperçu objectif, indépendant et impartial de l'état réel du parc de véhicules particuliers en Flandre. Ces statistiques, qui compilent les résultats de plus de deux millions de contrôles, permettent aux propriétaires et aux experts du secteur de comprendre mieux les tendances globales de fiabilité automobile et les défis spécifiques liés à la maintenance des différentes générations de voitures.